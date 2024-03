Hugo Borst ziet ‘ezel’ rondlopen in de Eredivisie: ‘Hij is dom en langzaam’

Hugo Borst is zaterdagavond behoorlijk kritisch op Dominik Oroz. De verdediger van Vitesse speelde een ongelukkige eerste helft tegen FC Twente, en maakte een fout die tot een tegentreffer leidde. In De Eretribune op ESPN noemt Borst Oroz ‘een ezel’.

Al vroeg in de wedstrijd zette Ricky van Wolfswinkel de bezoekers op 0-1. Dat deed de spits nadat Oroz de bal te zacht naar een ploeggenoot speelde, waardoor Van Wolfswinkel kon onderscheppen.

Bij De Eretribune gaat het in de rust onder meer over dat moment en het spel van Oroz in het algemeen. “Een hele matige Kroatische verdediger”, noemt Mario Been hem.

Ricky van Wolfswinkel genadeloos tegen zijn oude club Vitesse! ??#vittwe — ESPN NL (@ESPNnl) March 2, 2024

“Een soort ezeltje is dat”, reageert Borst, ook aan tafel. “Een soort ezel. Dom, en langzaam.” Vervolgens worden er een aantal fragmenten ingestart waarop te zien is dat Oroz ongelukkig verdedigde in de eerste helft.

Daarbij zit ook de fout van Oroz voorafgaand aan de 0-1. “Hij denkt: Van Wolfswinkel staat toch vrij, laat ik hem maar aan hem geven”, aldus een cynische Been.

Bovendien valt het de analist op dat Oroz niet altijd goed opgesteld staat ten opzichte van de bal. “En steeds met name in zijn rug wordt hij verslagen. Hij is al niet de snelste...”

Ondanks de vroege tegentreffer ging Vitesse overigens niet met een achterstand de rust in. Door een eigen doelpunt van Robin Pröpper, na goed voorbereidend werd van Anis Hadj Moussa, stond het halverwege 1-1.

