Hugo Borst weet startdatum nieuwe algemeen directeur Ajax, die zich zorgen maakt

Zaterdag, 2 september 2023 om 21:47 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:13

Alex Kroes zal per 1 december in zijn functie als algemeen directeur van Ajax treden, zo weet Hugo Borst zaterdagavond te melden. De Amsterdammers hebben reeds een akkoord bereikt met Kroes over de opvolging van Edwin van der Sar, maar vanwege een concurrentiebeding in het contract bij AZ kan hij nog niet aan de slag. Verder meldt Borst in het programma De Eretribune van ESPN dat de aanstaande algemeen directeur zich nu al ‘hele grote zorgen’ maakt om Ajax.

Ik heb hem zelf niet gesproken, want ik ken de beste man niet. Maar ik heb van anderen gehoord dat hij zich al hele grote zorgen maakt over wat er nu allemaal aan de gang is”, vertelt Borst. “Het is gruwelijk onrustig. Ik heb afgelopen week nog wat mensen gebeld, maar wat een teringzooi is het intern zeg. Niet normaal.”

“Ik keek donderdagavond (naar het Europa League-duel met Ludogorets, red.) en ik heb werkelijk niets gezien dat ook maar refereert aan Ajax”, vervolgt Borst. “Misschien alleen het kale hoofd van Klaassen in de tweede helft, maar die is nu ook weg. Ook al heeft hij geen basisplek, hij refereert wel aan de Ajax-opleiding. Ajax is echt een vreemdelingenlegioen. Dat kan best, want zo werkt dat. Maar het is zo ver afgegleden van wat Ajax is. Ik denk dat Ajax implodeert, of explodeert."

Collega-analist Mario Been spreekt eveneens van een ‘hele vreemde situatie’ bij Ajax. "Wat ik met name niet begreep, is dat Steijn riep dat hij Nederlandse spelers wilde hebben met het Ajax-DNA. Alleen Van den Boomen heeft een klein beetje het Ajax-DNA omdat hij daar ooit gespeeld heeft, maar voor de rest zijn er alleen maar buitenlanders gekomen. Maar er is niemand die Mislintat corrigeert of kan beoordelen, omdat er niemand boven zit."