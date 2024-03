Hugo Borst vreest: 'Het gaat helemaal niet goed met John van 't Schip'

Hugo Borst maakt zich zorgen om John van 't Schip. De journalist ziet de Ajax-trainer worstelen in Amsterdam, niet in de laatste plaats vanwege het overlijden van zijn vrouw Daniëlle. Borst vraagt zich hardop af of Van 't Schip alles nog wel kan torsen. "Wat zal die gozer het moeilijk hebben", aldus Borst bij De Eretribune.

In het programma komt de 'vrije dagen-casus' van Ajax ter sprake. De selectie kreeg deze week drie dagen vrij, waar veel om te doen was in de media.

Als Borst naar zijn stance gevraagd wordt, spreekt hij uit de grond van zijn hart: "Eerlijk gezegd ging mijn eerste gedachte uit naar John van 't Schip."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"We weten allemaal van de immense tragiek van Daniëlle, die hij is verloren", gaat Borst verder. "We dachten er allemaal het zijne van en potver, wat zal die gozer het moeilijk hebben. Als ik hem nu van de buitenkant observeer kan ik me toch niet aan de indruk onttrekken dat het heel zwaar is voor hem, los van wat hem is overkomen met zijn vrouw."

Ook op het veld gaat het Van 't Schip namelijk niet voor de wind. Na een opleving lijkt Ajax terug bij af, na een reeks van vier competitieduels op rij zonder winstpartij.

"Het vak van trainer is zwaar in het betaald voetbal", weet ook Borst. "En als je ook nog bij zo'n club – zijn club – zit... In combinatie met de rouw om Daniëlle vraag ik me af of dit wel te dragen is voor hem. Ik kijk soms naar hem en denk: hij gelooft er zelf soms ook niet meer in."

"Hij moet soms dingen zeggen omdat hij spelers niet af kan vallen, maar inmiddels heeft hij dat al wel een keer gedaan. Zoals Maurice Steijn dat ook heeft gedaan. Het gaat helemaal niet goed met Ajax, dat wisten we, maar het gaat ook helemaal niet goed met John van 't Schip", besluit Borst.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties