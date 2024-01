Hugo Borst snapt heel weinig van transferwens: 'Hier wil je toch bij horen?

Dat Yorbe Vertessen aast op een vertrek bij PSV, valt best wel slecht bij Hugo Borst. Volgens de journalist moet de Belgische vleugelaanvaller juist in Eindhoven blijven, zeker nu de koploper zo dominant is in de Eredivisie en ook nog actief is in de Champions League.

"Ik snap zo'n Vertessen niet. Ik begrijp wel dat hij meer wil voetballen", opende Borst zaterdagavond het item over de Belgische buitenspeler in De Eretribune. Presentator Jan Joost van Gangelen opperde dat Vertessen wellicht bang is voor de concurrentie van Noa Lang en Hirving Lozano.

"Ik denk dat Peter Bosz daar wel mee gaat dealen. Vertessen gaat echt wel aan spelen toekomen, ondanks die grote bezetting. Maar je wil hier toch bij horen? Hier wil je toch deelgenoot van zijn?", uitte Borst zijn verbazing over de transferwens van de PSV'er.

"En het is altijd beter om in de zomer getransfereerd te worden dan in de winter", aldus Borst, die bijval kreeg van Mario Been. "Ik denk dat hij nog wel aan spelen gaat toekomen, zeker in uitwedstrijden. Waar veel ruimte is en je zijn snelheid heel goed kan gebruiken."

"En ik vind het terecht dat hij (Peter Bosz, red.) daar voor gaat liggen. En ik denk dat dat ook de kracht van dit elftal is. Het wordt niet minder als je er een, twee of drie wisselt. Wat dat betreft is het een zeer uitgebalanceerd elftal", aldus Been.

Vertessen

Verslaggever Hans Kraay jr. vroeg Vertessen na de 3-1 zege van PSV op FC Twente in de beker naar de transfergeruchten rondom zijn persoon. Vertessen staat in de nadrukkelijke belangstelling van onder meer 1. FC Union Berlin, dat bereid is om vijf miljoen voor hem neer te leggen. Bosz wil echter niet dat zijn flankspeler vertrekt.

“Ik kon er nogal weinig op antwoorden, want het is zijn mening. Ik en mijn management hebben een andere mening”, gaf Vertessen aan.

"Ik denk dat iedereen wel weet dat ik meer minuten wil maken. Aan de andere kant is het ook mooi om hier te blijven en kampioen te worden en Champions League te spelen. Er is geen slechte keuze, maar persoonlijk voor mij is een transfer de beste oplossing zodat ik meer minuten kan maken."