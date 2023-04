Hugo Borst onthult ‘denigrerende’ woorden van Jans aan het adres van Steijn

Maandag, 24 april 2023 om 14:49 • Guy Habets

Ron Jans heeft na afloop van de wedstrijd tussen FC Twente en Sparta Rotterdam, die in een 3-3 gelijkspel eindigde, op denigrerende wijze tegen zijn collega Maurice Steijn gesproken. De coach van Sparta was blij met het gelijkspel en werd volgens Hugo Borst, columnist en uitgesproken Spartaan, op cynische wijze gefeliciteerd door Jans. Dat valt te lezen in de column van Borst in het Algemeen Dagblad.

De wedstrijd tussen Twente en Sparta verliep op zeer spectaculaire wijze. De Tukkers namen de leiding via Joshua Brenet, maar door twee goals van Tobias Lauritsen gingen de gasten uit Rotterdam met een 1-2 voorsprong aan de thee. Na de rust draaide het duel weer om door een eigen doelpunt van Dirk Abels en de 3-2 van Václav Cerny. Toch eindigde het in de Grolsch Veste in 3-3, omdat Shurandy Sambo diep in blessuretijd nog scoorde. Hij daagde toen het publiek uit, kreeg daarvoor zijn tweede gele en dus een rode kaart en dat viel niet lekker bij Steijn.

De coach van Sparta was al de hele wedstrijd kritisch op de arbitrage, die geleid werd door Joey Kooij, en vroeg zich na het wegzenden van Sambo hardop af hoe dat mogelijk was. Jans was het toen al zichtbaar niet eens met zijn collega. Even later kreeg Jeffrey Rijsdijk, een assistent bij Sparta, ook nog eens een rode kaart vanwege het aantikken van Julio Pleguezuelo van Twente. De irritatie bleef volgens Borst nog wel even hangen. "Na afloop zei Ron Jans, trainer van FC Twente, denigrerend tegen zijn collega Maurice Steijn: ‘Gefeliciteerd met je puntje’."

Daar kan de columnist van het AD geen begrip voor opbrengen. "Respectloos en onbegrijpelijk van iemand met hersens. Jans en Steijn zeuren trouwens te vaak tegen vierde mannen en (assistent-)scheidsrechters." De rol van Kooij was, zo schrijft Borst, wel een discutabele. De leidsman besloot na het gooien van voorwerpen richting de provocerende Sambo niet om het duel tijdelijk te staken, maar om de back weg te sturen. "FC Twente mag Joey Kooij dankbaar zijn dat hij de wedstrijd niet stillegde. De KNVB moet deze overschatte scheidsrechter echter meteen op non-actief zetten."