‘Huge TV shake-up’: nieuwe aanvangstijden op komst in de Premier League

Woensdag, 20 september 2023 om 10:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:34

De Premier League gaat naar verwachting grote veranderingen doorvoeren in de televisierechten, meldt onder meer The Telegraph. Gesproken wordt over nieuwe aanvangstijden, waarbij op zondag vier wedstrijden moeten worden afgewerkt. Verwacht wordt dat het nieuwe voorstel op goedkeuring kan rekenen bij zowel de clubs als de zendgemachtigden.

Momenteel zijn de uitzendrechten van de Premier League in handen van Sky Sports, TNT Sports en Amazon Prime. The Daily Mail schreef in juni al dat de Engelse voetbalcompetitie van plan was om het aantal live wedstrijden te verhogen van 200 naar 270. De wijziging moet ingaan bij de start van het seizoen 2024/25, zo is het plan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In een normaal weekend is er nu op zaterdag een vroege middagwedstrijd, een avondwedstrijd en een reeks wedstrijden om 16.00 uur. Op zondag worden de wedstrijden doorgaans om 15:00 en 17:30 uur afgetrapt. Het plan is echter om deze tijden op de schop te gooien. The Telegraph meldt dat er straks vier wedstrijden op zondag moeten komen, die tussen 13:00 uur en 19:30 uur beginnen. Engelse media spreken van een 'huge TV shake-up'.

Het plan is onder meer bedoeld om alle wedstrijden op zondag live op televisie uit te zenden. Mogelijk komen er door de nieuwe plannen ook meer wedstrijden op vrijdag- en maandagavond. Clubs kunnen door de wijziging wel ruim een miljoen euro extra bijschrijven op basis van de huidige tarieven. Dit najaar zal er een veiling plaatsvinden. De huidige tv-deal van de Premier League heeft een waarde van een slordige zes miljard euro over een periode van drie jaar.