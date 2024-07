Hopeloze panenka Messi wordt Argentinië niet fataal dankzij penaltyheld Martínez

Hopeloze panenka Messi wordt Argentinië niet fataal dankzij nieuwe heldenrol Emiliano Martínez

Argentinië heeft zich na een ware thriller tegen Ecuador geplaatst voor de halve finale op de Copa América. Lisandro Martínez kopte Argentinië voor rust op voorsprong, maar het uitstekend spelende Ecuador gaf nooit op en kwam diep in blessuretijd op gelijke hoogte dankzij Kevin Rodríguez: 1-1. In de daaropvolgende strafschoppenserie leek het mis te gaan voor Argentinië toen Lionel Messi zijn panenka tegen de lat zag belanden, maar niet voor het eerst was Emiliano Martínez de held voor Argentinië in de strafschoppenserie.

Emi Martínez stond op doel bij Argentinië, dat met vier verdedigers aantrad: Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico. Nicolás González, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández en Alexis Mac Allister vormden het middenveld achter aanvallers Lautaro Martínez en Messi. Achter de naam van Messi stond een vraagteken wegens een dijblessure, maar hij was fit genoeg om te starten.

Bondscoach Félix Sánchez van Ecuador opteerde voor een 4-1-4-1-formatie met Alexander Domínguez onder de lat. De defensie bestond uit Ángelo Preciado, Félix Torres, Willian Pacho en Piero Hincapié. Carlos Gruezo was de controlerende man op het middenveld achter Jeremy Sarmiento, Moisés Caicedo, Alan Franco en Kendry Páez. Valencia stond in de spits.

Argentinië was zichzelf niet in het eerste kwartier van de wedstrijd. Ecuador kwam meer dan eens gevaarlijk voor het doel van Emi Martínez, die na een kwartier een cruciale redding verrichte op een schot van dichtbij van Sarmiento. De rebound viel voor de voeten van Páez, die de bal voor zijn goede linker kreeg, maar over schoot.

Ecuador bleef pushen. Een diepe bal werd op waarde geschat door Valencia, die draaide en voorgaf. De bal belandde net achter Preciado, die daardoor niet helemaal lekker kon afwerken en de kans verkeken zag gaan. Halverwege de eerste helft was er nog niets veranderd. Ecuador domineerde het spel, Argentinië keek vooral toe. Het leidde tot fluitconcerten op de tribunes in Houston.

Goed doorzetten van Mac Allister leidde dan eindelijk de eerste kans voor Argentinië in. Molina kreeg aan de rechterkant tijd en ruimte om voor te geven en bediende Fernández, die zijn kopbal een metertje naast zag gaan. Argentinië knokte zich terug in het duel en het was opnieuw Fernández die de score had kunnen openen.

Nadat de Chelsea-middenvelder Preciado van zich afschudde, had hij voor een teamgenoot kunnen kiezen. Echter schoot hij tegen de laatst overgebleven verdediger aan: Pacho. Uit de hoekschop die daarop volgde was het alsnog raak. Messi schilderde de bal op het hoofd van Mac Allister, die doorkopte naar de tweede paal en Lisandro Martinez binnen zag koppen: 1-0. Het had nog voor rust 2-0 kunnen worden, ware het niet dat Fernández niet wist te profiteren van dramatisch uitverdedigen van Pacho door ruim naast te schieten.

Gek veel gebeurde er in eerste instantie niet na het begin van de tweede helft. Het gevaarlijkste moment kwam op naam van Lautaro, die uit de draai naast schoot. Uit het niets kreeg Ecuador de uitgelezen kans op de gelijkmaker. De Paul maakte ongelukkig hands in de Argentijnse zestien en moest dat bekopen met een strafschop. Valencia stuurde Emi Martínez de verkeerde hoek in, maar trof de paal. Sarmiento schoot vervolgens naast uit de rebound.

Na rust bleven de kansen bijzonder schaars. Argentinië hield zich vast aan de voorsprong en maakte weinig aanstalten om vol voor de beslissende 2-0 te gaan. Tegelijkertijd was Ecuador minder dominant dan voor rust. Sánchez besloot vers bloed te brengen met het inbrengen van John Yeboah, Ángel Mena en Jordy Caicedo.

Yeboah onderscheidde zich met een fraaie dribbel en het koste Tagliafico een gele kaart om hem af te stoppen. De daaropvolgende vrije trap werd in de muur geschoten. Vlak voort tijd kreeg Caicedo een enorme kans, maar de voormalig aanvalsleider van CSKA-Sofia schoot wild in het zijnet, terwijl hij voor een medespeler had moeten kiezen.

LAST MINUTE MADNESS!!!!



Kevin Rodriguez scores a header at the death to send this quarter final to penalties!#CopaAmerica2024 #ARGECU pic.twitter.com/Exb1u54taX — Stadium Astro ???? (@stadiumastro) July 5, 2024

Vlak voor het einde was het alsnog raak voor Ecuador. Yeboah gaf scherp voor op Kevin Rodríguez, die raak kopte in de verre hoek. Arbiter Andrés Cabrera liet beide ploegen in spanning, omdat de VAR checkte of Caicedo hinderlijk buitenspel stond of niet. Dat was volgens de arbitrage niet het geval: 1-1.

Caicedo had Ecuador in minuut 97 naar de halve finale moeten koppen. In vogelvrije positie vlak voor de neus van Emi Martinez kopte hij echter naast. Omdat er tot de finale geen verlengingen gespeeld worden, werden er direct strafschoppen genomen.

In de serie faalde Messi door een panenka op de lat te plaatsen, maar Emi Martínez werd, net als meermaals op het WK 2022, de held van Argentinië in een strafschoppenserie. De Aston Villa-goalie keerde de pogingen van Mena en Minda en bezorgde Argentinië zo een plek in de halve finale, waarin Venezuela of Canada de tegenstander zal zijn.

Strafschoppenserie

Messi: mis (0-0)

Mena: mis (0-0)

J. Álvarez: raak (1-0)

Minda: mis (1-0)

Mac Allister: raak (2-0)

Yeboah: raak (2-1)

Montiel: raak (3-1)

Caicedo: raak (3-2)

Otamendi: raak (4-2)

