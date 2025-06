Hopeloos Engeland verliest tegen Senegal voor het eerst ooit van een Afrikaans land

Engeland heeft de vriendschappelijke interland tegen Senegal in eigen huis met 1-3 verloren. Het is de eerste nederlaag voor the Three Lions onder de nieuwe bondscoach Thomas Tuchel.

De Engelsen begonnen het duel nog zeer voortvarend. Na zeven minuten veegde Kane de brilstand al van het scorebord, maar zijn treffer werd al gauw tenietgedaan. Op knap aangeven van Nicholas Jackson schoot Ismaïla Sarr het Afrikaanse ploeg elftal: 1-1.

Na een uur spelen pakte Senegal zelfs brutaal de voorsprong. Een geweldige lange bal van Kalidou Koulibaly stelde Habib Diarra in staat om te scoren en zodoende ging Senegal aan de leiding: 1-2.

Bellingham dacht uit een hoekschop de 2-2 te verzorgen, maar omdat er een handsbal van Levi Colwill aan voorafging, werd de treffer van de Real Madrid-ster geannuleerd.

In de slotfase werd het nog erger voor Tuchel en zijn mannen. Na een kostbare fout van Curtis Jones kwamen de West-Afrikanen er via Lamine Camara razendsnel uit. Cheick Sabaly was het eindstation: 1-3.

Het was voor de Duitser Thomas Tuchel de eerste nederlaag als bondscoach van Engeland. Senegal kroonde zich door de zege als het eerste Afrikaanse land dat Engeland verslaat in een internationaal duel.