Hoopvolle transferupdate voor Feyenoord: ‘Daar wordt nog alles aan gedaan’

Maandag, 21 augustus 2023 om 21:08 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:37

Feyenoord heeft de hoop op Luka Ivanusec nog altijd niet opgegeven. Dat vertelt clubwatcher Marcel van der Kraan van De Telegraaf in de podcast Kick-off. De onderhandelingen met Dinamo Zagreb over de transfer van de 24-jarige buitenspeler annex aanvallende middenvelder verlopen uiterst moeizaam. Daarnaast moet Feyenoord volgens Arne Slot ‘sowieso’ een nieuwe keeper aantrekken nu Justin Bijlow opnieuw zwaar geblesseerd is.

Het was daarom de vraag of Feyenoord nog steeds inzet op de komst van Ivanusec, maar nu wordt dus duidelijk dat dat nog steeds het geval is. “Dat is echt nog niet opgegeven”, begint Van der Kraan. “Ik begrijp dat er nog alles aan wordt gedaan om Ivanusec te halen. Het is natuurlijk wel een soap geworden met die speler, maar dat ligt vooral aan de eigenwijze voorzitter van Dinamo Zagreb.” Feyenoord en Ivanusec willen nog steeds dat de transfer rondkomt, zegt de journalist. “En ze doen er alles aan om een hele goede buitenspeler te halen.”

Ivanusec leek aanvankelijk de voorrondes van de Champions League te moeten spelen met Dinamo Zagreb voordat de Kroaten hem lieten gaan. Dat gold ook voor Josip Sutalo, maar de centrale verdediger is inmiddels al gepresenteerd bij Ajax. Dinamo Zagreb werd afgelopen zaterdag uitgeschakeld door AEK Athene, maar Ivanusec is nog altijd niet afgereisd naar Rotterdam om zijn transfer af te ronden. “Feyenoord heeft weken geleden min of meer een prijs overeengekomen met Dinamo Zagreb, dan ga je niet in de weken daarna opeens vijf miljoen euro meer betalen”, legt Van der Kraan uit.

“Feyenoord weet wat ze willen uitgeven en hij zit in een categorie die haalbaar zou zijn. De komende uren wordt er door Feyenoord heel veel aan gedaan om het in orde te maken”, vervolgt de journalist, die de regerend landskampioen het ook lastig zag hebben op Het Kasteel tegen Sparta Rotterdam (2-2). “Ik heb meteen na de verkoop van Orkun Kökçü gezegd: ‘Dit wordt de allermoeilijkste opgave voor Slot.’ Iedereen heeft in het kampioensjaar onderschat hoe groot de rol van Kökçü was. Hij zorgde echt voor de creativiteit en voor beslissende momenten in wedstrijden. Als je dan met Mats Wieffer en Ramiz Zerrouki moet spelen, werkt dat niet op dit moment. Daar moet Slot wat aan veranderen.”