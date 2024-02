Hooligans in Slovenië gooien vuurwerkbom naar dugout en verwonden vijf spelers

Treurig nieuws uit Slovenië. De wedstrijd tussen NS Mura en Maribor werd na een bizar vuurwerkincident na een uur stilgelegd. Hooligans van de laatstgenoemde ploeg wierpen een vuurwerkbom het veld op en verwondden daarbij vijf spelers van NS Mura, alsook een fitnesstrainer. Zelfs een ballenjongen verliet angstig het veld.

Na 57 minuten spelen was de tussenstand 0-2 in het voordeel van Maribor. Voormalig Atalanta-speler en Champions League-uitblinker Josip Ilicic was goed geweest voor een van de twee doelpunten.

GOBLOK ??????



Suporter Maribor melempari bench NK Mura dengan petasan dan flare yang menyebabkan lima pemain, satu staf pelatih, dan satu ballboy menjadi korban ledakan.



Enam individu dilarikan ke pusat medis, sementara ballboy alami gangguan pendengaran.pic.twitter.com/wVYponioIx — MEDIOCLUB (@medioclubID) February 19, 2024

Toen sloeg de sfeer plots compleet om. gooiden hooligans van Maribor het vuurwerk het veld op, richting de dugout. Dat explosief zorgde voor grote schade bij spelers van NS Mura. Vijf voetballers en een fitnesscoach raakte gewond door de weerzinwekkende actie.

"Tijdelijk gehoorverlies, hevige hoofdpijn en brandwonden aan de benen van twee voetballers zijn slechts enkele gevolgen van deze daad", schrijft de thuisploeg op de clubsite. "Na onderzoek op de spoedeisende hulp moesten alle zes verder onderzoek ondergaan in het Maribor Medical Center."

Naar verluidt zou ook een ballenjongen (tijdelijke) gehoorschade hebben opgelopen door de vuurwerkbom. Hij verliet 'angstig' het veld, zo laat de Sloveense club weten. "Op dit punt moeten we ons afvragen of we voortaan - vanwege bepaalde individuen - moeten vrezen voor de gezondheid van zowel voetballers als fans", is de treurige conclusie.

Mura spreekt de hoop uit dat de Sloveense voetbalbond (NZS) nul tolerantie toont en strenge straffen oplegt. In een reactie laat de NZS weten dat het absoluut voornemens is om dat te doen.

De bond veroordeelt het incident en heeft strenge straffen aangekondigd voor de daders. Zij rekenen erop dat de andere relevante autoriteiten zware sancties op zal leggen. Tegenstander Maribor laat op de clubsite weten diep bedroefd en zwaar teleurgesteld te zijn.

Zij zagen geen enkele aanleiding voor het incident. "Na afloop hebben wij onze verontschuldigingen gemaakt. Onze directeur Bojan Ban heeft direct het flagrante en buitengewoon gevaarlijke gedrag in de strengst mogelijke bewoordingen veroordeeld."

