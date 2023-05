Hooligan bij Groningen - Ajax postte vooraf foto op social media: ‘Haha zo los’

De toeschouwer die zondagmiddag het veld op kwam bij FC Groningen - Ajax kondigde zijn actie vooraf aan op social media, zo meldt Sikkom. Het regionale medium publiceert een foto van de dader die vlak voor de wedstrijd al is verspreid. "Hahaha los zo meteen op het veld", luidde het bijschrift.

Op de afbeelding is een man met bivakmuts te zien die het spandoek vasthoudt dat zondagmiddag ook op het veld in de Euroborg werd getoond. De tekst 'kankerbestuur' is leesbaar op de foto die voorafgaand al verspreid werd. In het stadion werd zichtbaar dat daaronder 'rot op' stond.

De foto die rondging op social media (bron: Sikkom)

FC Groningen - Ajax is definitief gestaakt, nadat er wederom rookbommen op het veld werden gegooid. ?#groaja — ESPN NL (@ESPNnl) May 14, 2023

De man rende in de zesde minuut het veld op, vlak nadat er vanuit die kant van de tribune rookbommen op het veld waren gegooid. De veldbestormer leek al snel in te worden gerekend door aanwezige stewards, maar wist te ontkomen en kon zo een behoorlijk stuk het veld oprennen. Daarna werd hij alsnog overmeesterd.

Scheidsrechter Jeroen Manschot besloot na het eerste incident, dat na 5 minuten en 50 seconden plaatsvond, nog te hervatten. Nog geen drie minuten na de hervatting ging het opnieuw mis. Er werd wéér iets op het veld gegooid, waarop de ploegen opnieuw van het veld stapten. Het lijkt op een doelbewuste actie van een deel van de Groningen-aanhang om de wedstrijd te saboteren.