Hoofdrol Mourinho in heetgebakerd duel met twee rode en dertien gele kaarten

AS Roma heeft een beladen duel met Napoli winnend besloten. De ploeg van trainer José Mourinho benutte na een rode kaart voor Matteo Politano de overtalsituatie. Lorenzo Pellegrini maakte in een door overtredingen ontsierde, matte pot de bevrijdende 1-0, waarna Romelu Lukaku in de slotfase - nadat ook Victor Osimhen van het veld gestuurd was - een duit in het zakje deed.

Ex-Ajacied Kristensen kreeg van de Portugese oefenmeester de voorkeur boven Rick Karsdorp. De voormalig speler van Feyenoord bleef negentig minuten lang op de bank zitten bij de Romeinen.

???????? voor Politano ?? De Italiaan wordt voor deze schop na van het veld gestuurd ?? Terechte beslissing? ??#ZiggoSport #SerieA #RomaNapoli pic.twitter.com/rjIH43pNFY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 23, 2023

Na twintig minuten werd door Roma het eerste gevaar van de wedstrijd gesticht. Eduardo Bove raakte met een inzet van buiten de zestien de lat, tot opluchting van doelman Alex Meret.

Enkele minuten later kreeg Bove een volgende megakans. Andrea Belotti snelde zich vrij bij de zijlijn en trok laag voor, maar van heel dichtbij kreeg de Italiaan de bal niet langs Meret. In het restant van de tweede helft vielen de kaarten als regen uit de lucht.

Zowel Mourinho als Walter Mazzarri kregen een gele prent, waar verder in de eerste helft vier spelers op de bon gingen. Mourinho ging tekeer na een overtreding van Bryan Cristante op Khvicha Kvaratskhelia.

Mourinho vroeg naar verluidt om respect van de Georgisch international, deed beide handen om zijn nek en sprak hem vermanend toe. Ook Victor Osimhen ontving eenzelfde soort behandeling, nadat hij om een penalty vroeg. Na het korte gesprek gaf Mourinho de Nigeriaanse spits een kus op de wang.

In de tweede helft kreeg Politano de eerste rode kaart van de wedstrijd, na een curieus moment. De Napolitaan werd door Nicola Zalewski aan het shirt getrokken, maar trapte vervolgens zelf op bijzondere wijze na. Zalweski kreeg geel, Politano rood.

Pellegrini, net ingevallen, brak vervolgens de ban. Nadat de bal verkeerd geraakt werd, schoot hij met een soort halve omhaal op knappe wijze raak: 1-0. Het standhouden van Napoli werd daarmee gebroken

In de slotfase kon het de hoop op een late gelijkmaker al helemaal in de vrieskast leggen nadat ook Osimhen met een tweede gele kaart van het veld af moest. Als kers op de taart gooide Lukaku het duel, dat eindigde met twaalf gele kaarten en twee rode kaarten, in de 96e minuut in het slot.

