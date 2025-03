Hoofdpijn voor Arne Slot en Liverpool: bepalende speler loopt hersenschudding op

Alisson Becker keert vroegtijdig terug naar Liverpool, zo maakt de Braziliaanse voetbalbond bekend via de officiële kanalen. De doelman heeft een hersenschudding overgehouden aan het WK-kwalificatieduel met Colombia donderdagnacht (2-1 winst).

Al na zes minuten kreeg Brazilië een penalty, na een overtreding van Daniel Muñoz (Crystal Palace) op Vinícius Junior. De man in vorm, Raphinha, schoot de bal koelbloedig in de linkeronderhoek: 1-0.



Vervolgens slaagde Brazilië er niet in om de voorsprong te verdubbelen en op slag van rust kwam Colombia plotseling langszij. Op aangeven van James was het Díaz die zijn teamgenoot van Liverpool wist te verschalken: 1-1.



In de 78ste minuut moest Alisson zich laten vervangen na een flinke botsing met voormalig Ajacied Davinson Sánchez. Voor hem kwam Al Nassr-doelman Bento in de ploeg.

Na het duel zei clubarts Rodrigo Lasmar tegenover CNN dat het protocol omtrent hoofdblessures is gevolgd. Allison heeft waarschijnlijk een hersenschudding opgelopen en is teruggekeerd naar Engeland om daar door de medische staf van Liverpool te worden onderzocht.

Het nieuws komt ongetwijfeld hard aan bij de staf van Liverpool. Alisson keepte een aantal weken geleden ‘de beste wedstrijd van zijn leven’ in de Champions League tegen Paris Saint-Germain (0-1 winst) en de club heeft hem hard nodig in de strijd om het landskampioenschap in Engeland.

Hoe lang Alisson uit de roulatie zal liggen is nog onbekend. Mocht de Braziliaan wedstrijden aan zich voorbij laten gaan, dan zal Arne Slot een beroep moeten doen op Caoimhin Kelleher. Hij kwam dit seizoen al zestien keer in actie namens the Reds.