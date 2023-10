Hongarije na spektakelstuk dicht bij EK; Servië wacht clash met Montenegro

Zaterdag, 14 oktober 2023 om 22:44 • Jonathan van Haaster

Hongarije heeft een mogelijk cruciale zege geboekt in de EK-kwalificatie. Na een spectaculaire wedstrijd tegen Servië gaf het scorebord in de Puskás Aréna in Budapest 2-1 aan. Barnabas Varga en Roland Sallai scoorden namens de Machtige Magyaren, terwijl de enige Servische treffer, de gelijkmaker, op naam kwam van Strahinja Pavlovic. Beide ploegen kregen enorme kansen. Zo werden twee treffers van Servië afgekeurd wegens nipt buitenspel en troffen de bezoekers ook nog tweemaal de lat. Hongarije komt dankzij de zege op 13 punten uit 5 wedstrijden terecht, terwijl Servië op 10 uit 6 staat. Nummer twee Servië wacht dinsdag een pikante clash tegen Montenegro (8 uit 5).

Hongarije was de eerste ploeg die het initiatief in handen kreeg, al maakte Servië dat al snel ongedaan. Zo claimde het tevergeefs een strafschop na een vermeende overtreding in de zestien in de rug van Aleksandar Mitrovic. Nemanja Gudelj loste niet veel later het eerste schot op doel, wat geen probleem bleek voor doelman Denes Dibusz. De goalie, die de geblesseerde Péter Gulácsi verving, kwam even later met de schrik vrij toen Mijat Gacinovic op hem afstormde. De aanvaller van AEK Athene besloot voor te geven, maar deed dat te scherp.

Een volgende Servische kans ging opnieuw verkeken vanwege een te scherpe pass. Dit keer was Andrija Zivkovic de 'schuldige', waardoor Mitrovic moest toezien hoe Dibusz de bal voor zijn voeten snaaide. Aan de andere kant toonden de Hongaren zich een stuk effectiever. Loïc Négo werd aan de rechterkant diep gestuurd door Sallai, waarna eerstgenoemde teruglegde op Varga, die simpel binnenschoof: 1-0.

Toch kwam Servië plots op gelijke hoogte. Na iets meer dan een half uur spelen slingerde Pavlovic de bal voor het doel, waar Pavlovic boven iedereen uittorende en de bal van zijn hoofd af deed glijden in de verre hoek: 1-1. De Servische supporters in de Puskás Aréna waren nog niet bijgekomen van het juichen of ze moesten opnieuw een domper verwerken. Négo gaf acrobatisch af af op Sallai, die vervolgens al het werk deed. Met een streep van een volley vond hij de verre hoek: 2-1.

Dusan Tadic, die opvallend genoeg op de bank begon, werd aan het begin van de tweede helft ingebracht. Vijf minuten na de entree van de Ajax-legende schoot Mitrovic van dichtbij raak, ware het niet dat Sergej Milinkovic-Savic, de man van de assist, zich in buitenspelpositie bevond. Servië rook bloed en kwam opnieuw tevergeefs tot scoren. Tadic legde terug op Mitrovic, die de kruising vond met een streep. Tadic bleek echter een centimeter of dertig buitenspel te hebben gestaan. Daarmee was het nog lang niet afgelopen met het spektakelstuk. Varga, in de eerste helft trefzeker, plaatste een subtiele kopbal dit keer op de lat.

Twintig minuten voor tijd kwam Tadic weer heel dicht bij de gelijkmaker. De ster van Fenerbahçe kreeg uit een hoekschop een rebound voor zijn voeten en trof de paal. De rebound daarvan kwam vervolgens voor de voeten van Pavlovic, die dezelfde rechterpaal trof. Aan de andere kant had invaller Bendeguz Bolla voor de beslissing moeten zorgen. De speler van Servette FC werd volledig ongedekt gevonden in de zestien en deed zijn schot naast het doel van Vanja Milinkovic-Savic belanden.

Varga kwam eveneens dichtbij. Hij probeerde à la Beb Bakhuys raak te koppen, maar raakte de bal niet vol genoeg. Servië zette in de slotfase nog één keer aan en wéér kwam het heel dichtbij. Dibusz werd de held der Hongaren, door een kopbal van dichtbij van Nikola Milenkovic op de één of andere manier te keren. Na afloop liepen de gemoederen tussen de ploegen hoog op, zonder dat het uit de hand liep.

Stand Groep G:

1. Hongarije 5 - 13

2. Servië 6 - 10

3. Montenegro 5 - 8

4. Litouwen 6 - 5

5. Bulgarije 6 - 2