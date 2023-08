Honderden drones heten ongekend populaire Neymar welkom bij Al-Hilal

Al-Hilal heeft Neymar zaterdagavond gepresenteerd. In het bomvolle King Fahd International Stadium werd de Braziliaan voor de aftrap van het met 1-1 gelijkgespeelde duel met Al Feiha op grootse wijze voorgesteld aan het publiek. Zelf speelde de 31-jarige vleugelaanvaller overigens nog niet mee, daar hij nog steeds kampt met een enkelblessure.

Neymar werd met een speciaal voor hem geregelde Boeing 747 ingevlogen. Alles werd vervolgens uit de kast getrokken om de presentatie zo indrukwekkend mogelijk te maken. Met honderden drones werd eerst een hologram van zijn FIFA-kaart afgebeeld, op basis van het gelijknamige spel. Een imponerende licht- en vuurwerkshow en een hologram van het hoofd van Neymar konden ook niet ontbreken.

AL-HILAL with a hologram of Neymar’s FIFA card in the sky during his presentation! ?????? pic.twitter.com/mvqWt93CNb — All Things Brasil™ ???? (@SelecaoTalk) August 19, 2023

Neymar zag daarna toe hoe Al-Hilal de wedstrijd teleurstellend gelijkspeelde tegen Al Feiha. Onder andere landgenoot Malcolm en andere Europese ploeggenoten Rúben Neves en Sergej Milinkovic-Savic keken na een kwartier tegen een achterstand aan door een doelpunt van ex-Rangers speler Fashion Sakala. Abdullah Al-Hamdan trok vijf minuten later die stand gelijk met een treffer namens Al-Hilal. Dat bleef ook de eindstand.

Hoewel Neymar nog steeds kampt met een in februari opgelopen enkelblessure, is hij wel opgeroepen voor de Selecão voor de duels tegen Bolivia en Peru in september. Daar baalt trainer Jorge Jesus van. "Daar is hij nog niet klaar voor", zei de coach. "Dat hadden ze daar toch moeten weten.”