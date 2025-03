Hoeveel doelpunten heeft Memphis Depay gemaakt voor het Nederlands Elftal? De ultieme breakdown van de Oranje-carrière van de Corinthians-aanvaller

Depay heeft flink wat doelpunten gemaakt tijdens zijn carrière, maar hoeveel goals heeft hij precies voor Nederland gemaakt en op welk podium?

Memphis Depay is ondanks alle kritiek al meer dan 10 jaar een van de beste Nederlandse aanvallers.

Hij heeft niet alleen op clubniveau prima gepresteerd bij clubs als Lyon, Barcelona en Atlético Madrid - na een teleurstellende periode bij Manchester United - maar heeft ook bewezen een belangrijke speler voor Nederland te zijn.

De aanvaller maakte zijn debuut voor Oranje in 2013 en scoorde zijn eerste doelpunt in 2014 tegen Australië.

Maar hoeveel doelpunten heeft de Corinthians-spits voor zijn land gemaakt en in welke competities scoorde hij het vaakst?

Voetbalzone zocht het uit!

Memphis Depay's totaal aantal doelpunten voor Nederland

Wedstrijd Wedstrijden Doelpunten WK 9 3 EK 10 3 Kwalificatie WK 15 15 Kwalificatie EK 16 7 UEFA Nations League 17 8 Vriendschappelijke wedstrijden 33 11 100 47

Hoeveel doelpunten heeft Depay gemaakt op het WK?

Editie Wedstrijden Doelpunten Wereldkampioenschap 2014 4 2 2022 Wereldbeker 5 1 9 3

Depay's EK-record

Editie Spelletjes Doelpunten Euro 2020 4 2 Euro 2024 6 1 10 3

Doelpunten WK-kwalificatie

Editie Doelpunten WK 2018 kwalificatie 3 WK 2022 kwalificatie 12 15

Doelpunten EK-kwalificatie

Editie Doelpunten Euro 2016 kwalificatie 0 Euro 2020 kwalificatie 6 Euro 2024 kwalificatie 1 7

Depay's vriendschappelijke doelpunten voor Nederland

Wedstrijden Doelpunten 33 11

Depay's favoriete tegenstanders

Team Doelpunten Gibraltar 5 Montenegro 4 Turkije 3 Schotland 3 Wit-Rusland 3 Duitsland 2 Luxemburg 2 Peru 2 Noord-Ierland 2 VS 2 Oostenrijk 2 België 2

*Gegevens up to date per 24 maart, 2025