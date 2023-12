‘Hoe kunnen mensen Gimenez beter vinden dan Luuk de Jong? Dat kan niet!’

Maarten Wijffels heeft gefrustreerd gekeken naar het optreden van Feyenoord in de Champions League, zo vertelt hij in de AD Voetbalpodcast. De verslaggever van het Algemeen Dagblad zag de Rotterdammers onderuitgaan op bezoek bij Celtic (2-1) en ziet bij een aantal spelers een wereld van verschil in de Eredivisie.

"Je krijgt bijna plaatsvervangend chagrijn van Feyenoord", begint Wijffels. "Ze doen in voetballend opzicht best wel veel dingen goed, maar voor het doel... Hoe kunnen mensen Gimenez een betere spits vinden dan Luuk de Jong? Dat kan helemaal niet momenteel. Simpelweg omdat Gimenez in een fase zit dat hij zichzelf nog aan het ontdekken is."

Gimenez was dit seizoen twee keer trefzeker in de Champions League namens Feyenoord. "Hij zit nog niet in de fase dat hij Feyenoord over een drempel helpt. Luuk de Jong heeft ook bepaalde dingen niet, maar hij weet ook heel goed wat hij wél heeft. Hij heeft Europees en in de Champions League laten zien dat hij iets extra's kan brengen."

De slotconclusie is dan ook dat Gimenez nog niet klaar is voor het allerhoogste podium. "Als je naar de Champions League kijkt is het gewoon te weinig bij Gimenez", aldus Wijffels. "Misschien komt dat nog? Hij is natuurlijk nog jong en getalenteerd, maar het is niet de kurk waar Feyenoord op kan drijven momenteel."

Wijffels zag kinderlijk eenvoudige tegentreffers tegen Celtic. "Je kan tegen dit Feyenoord makkelijk blokken of voor de man komen. Of je wordt helemaal niet gedekt. Dat is toch een kwestie van het oppakken met elkaar. Het is frustrerend dat Feyenoord voortdurend de mist in gaat door dit soort momenten. Er zit totaal geen verbetering in."

Komende zondag wacht voor Feyenoord het uitduel bij Heracles. "Die hebben deze week de trainer (John Lammers, red.) eruit gegooid, dus die moeten ook iets zondag. Kunstgras zal ook niet de favoriete ondergrond zijn van elke speler. PSV ging laatst naar Heracles en was heel goed voorbereid. Dat was in de week dat ze uitgeschakeld werden in de beker. Maar ik kan me voorstellen dat het missen van alle kansen in het hoofd gaat zitten bij Feyenoord", sluit Wijffels af.

