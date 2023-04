‘Hoe kun je nu als Ajax een Duitse td halen die slechts Arsenal-scout was?’

Dinsdag, 25 april 2023 om 07:08 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:18

Johan Derksen begrijpt niet waarom Ajax voor Sven Mislintat als nieuwe technisch directeur heeft gekozen. In de ogen van de 74-jarige analist is Mislintat veel te onervaren. Mochten de Amsterdammers ook kiezen voor een definitieve aanstelling van de onervaren John Heitinga als trainer, spelen zij ‘met vuur’, zo stelt Derksen.

Bij Vandaag Inside komt het verval van Ajax maar weer eens ter sprake. De regerend langskampioen ging zondag kansloos onderuit bij PSV (3-0) en moet hierdoor komend seizoen vrezen voor het mislopen van Champions League-voetbal. “Ajax speelt binnen één jaar tijd onherkenbaar voetbal”, zegt Derksen. “Hoe kun je als beursgenoteerd bedrijf je hele lot in handen leggen van een Duitser (Mislintat, red.) die niets van de Ajax-cultuur of de Nederlandse cultuur weet en bij Arsenal en in Duitsland heel weinig gepresteerd heeft? Hij was er slechts scout.”

Mislintat maakte in 2006 naam als scout bij Borussia Dortmund, waarna hij als 'head of recruitment' bij Arsenal mislukte en binnen een jaar vertrok. “Bij hem heeft Ajax nu het hele beleid neergelegd?”, vraagt Derksen zich hardop af. “Van der Sar, die telt niet mee. Een technische man hebben ze daarnaast niet meer. Dan hebben ze met Heitinga een beginnende trainer, dit is met vuur spelen. Dan kunnen ze wel de mensen in de Raad van Commissarissen ieder jaar 50.000 euro geven, maar daar gaan de spelers niet beter van voetballen, hè.”

Derksen is van mening dat Heitinga momenteel weinig te verwijten valt. “Als je hem een goede trainer vindt, dan had je hem gewoon definitief moeten aanstellen voor die twee wedstrijden tegen PSV.” Ajax treedt zondagavond in de finale van de TOTO KNVB Beker opnieuw aan tegen de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij. “Heitinga heeft een erfenis gekregen van een elftal dat volop in een teloorgang zit. Daar kan hij niks aan doen. De mensen die deze selectie hebben samengesteld hebben er een puinhoop van gemaakt. Nu moet hij twee keer van PSV winnen? Dat is onredelijk. Nu tillen ze de beslissing om hem definitief aan te stellen over de bekerfinale heen, maar zo moet je niet met zo’n jongen omgaan”, aldus Derksen.

Mislintat liet bij zijn presentatie als nieuwe technisch directeur van Ajax weten dat Heitinga op ‘pole position’ ligt om komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van de Amsterdammers te worden. Volgens de Snor is Heitinga echter nog helemaal niet toe aan het hoofdtrainerschap van Ajax. “Hij moet eerst bij Willem II en FC Twente groot worden, Ajax is geen club om te beginnen.” Volgens presentator Wilfred Genee kijkt Ajax inmiddels ook naar alternatieven. “Ik hoorde gisteren van een aantal mensen in het stadion dat er nu ook alweer wordt gekeken naar een Duitse trainer.”