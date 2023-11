Hoe het op een na grootste talent uit 2007 in TsjetsjeniÃ« belandde

Hoe het op een na grootste talent uit 2007 in Tsjetsjenië belandde

Vrijdag, 3 november 2023 om 16:00 • Koen Wulms • Laatste update: 15:27

Jonge voetballers die een grote toekomst wordt voorspeld. Het komt regelmatig voor. De wereld ligt aan hun voeten en zaakwaarnemers met dollartekens in hun ogen zorgen ervoor dat deze talenten voor miljoenbedragen naar droomclubs kunnen verkassen. Veel van deze groeibriljanten maken de verwachtingen echter door uiteenlopende redenen niet waar. Voetbalzone duikt in de geschiedenis van geflopte voetballers. In deze rubriek wordt er wekelijks een speler uitgelicht. Deze keer aandacht voor de carrière van een voormalig speler van PSV en Ajax: Ismaïl Aissati.

Door Koen Wulms

Het winnen van het EK Onder 21, dat is niet voor veel spelers weggelegd. In 2006 lukt het Aissati, op dat moment spelend voor PSV. Hij speelt de sterren van de hemel onder trainer Foppe de Haan en behoort zelfs tot het Elftal van het Toernooi. Samen met onder andere Klaas-Jan Huntelaar, die topscorer van het toernooi wordt, sleept Aissati Jong Oranje naar de Europese titel. Dit lijkt het begin van een imposante carrière te zijn voor de jeugdinternational van Nederland. Toch pakt het anders uit dan gehoopt voor de aanvallende middenvelder.

Aissati, geboren op 16 augustus 1988, begint zijn carrière bij PSV. In Eindhoven maakt het voormalig toptalent op zeventienjarige leeftijd zijn officiële debuut. In de uitwedstrijd tegen Roda JC valt Aissati na 88 minuten in voor Philip Cocu. Nog geen twee maanden later mag de creatieveling al zijn opwachting maken in de Champions League tegen AC Milan. Op dat moment wordt Aissati de jongste Champions League-debutant ooit voor PSV. Guus Hiddink, die op dat moment trainer is van PSV is zeer gecharmeerd van de jongeling en in zijn debuutseizoen komt Aissati, verdeeld over alle competities, tot 28 optredens in de hoofdmacht van de Eindhovenaren.

Aissati tijdens zijn Champions League-debuut tegen AC Milan

Na zijn debuutseizoen vertrekt Hiddink bij PSV en neemt Ronald Koeman het stokje over. Onder Koeman speelt Aissati in het seizoen 2006/07 weinig, waarop besloten wordt om de Marokkaanse Nederlander te verhuren aan FC Twente. In de tweede helft van dat seizoen komt Aissati in Enschede tot 14 optredens in de hoofdmacht, waarna hij weer terugkeert naar PSV. Op dat moment is Koeman nog steeds trainer van de Eindhovenaren. Onder de huidige bondscoach speelt Aissati regelmatig wedstrijden.

Op 31 oktober 2007 vertrekt Koeman en neemt Jan Wouters het stokje over tot de winterstop. Halverwege de competitie heeft de middenvelder dertien van de zeventien mogelijke Eredivisie-duels meegespeeld bij PSV. In tweede helft van dat seizoen is Sef Vergoossen de hoofdcoach van de Eindhovense club. Onder de nieuwe trainer speelt Aissati slechts 26 minuten mee in het eerste. Hierdoor besluit het groeibriljant samen met zijn zaakwaarnemer om zijn contract, dat nog doorloopt tot november 2008, niet te verlengen. PSV is genoodzaakt om Aissati te verkopen om nog een transfersom over te houden aan zijn vertrek.

Vertrek naar rivaal

In de zomer van 2008 vertrekt Aissati zodoende naar Ajax, dat vier miljoen euro betaalt aan PSV. Het eerste seizoen van de middenvelder in Amsterdam loopt uit op een mislukking. Tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen moet Aissati op de bank plaatsnemen. Daaropvolgend speelt hij met het beloftenelftal mee. Tijdens de wedstrijd raakt de middenvelder zwaar geblesseerd aan zijn knie. Hierdoor laat het officiële debuut van Aissati voor Ajax zo’n zes maanden op zich wachten. Op 22 februari 2009 maakt de zomeraankoop zijn rentree in de Eredivisie in het duel met FC Volendam. Hierop volgend knokt Aissati zich knap terug in de basis en speelt hij vrijwel alle wedstrijden mee.

Vanaf het seizoen 2009/10 lijkt het verhaal van Aissati in Amsterdam roemloos te eindigen. De middenvelder komt onder trainer Martin Jol slechts tot negen optredens in de Eredivisie. Er wordt door club en speler besloten dat een tijdelijk vertrek het beste is voor beide partijen. Vitesse neemt Aissati op huurbasis over met een optie tot koop. In Arnhem is de middenvelder een vaste waarde en dit valt ook toenmalig bondscoach van Marokko, Eric Gerets, op. Na het seizoen van Aissati in Arnhem maakt hij op 10 augustus 2011 zijn debuut voor de Leeuwen van de Atlas. Tijdens deze zomer wil Vitesse de optie tot koop van zo’n anderhalf miljoen euro die is bedongen lichten. Club en speler komen er echter niet uit over contractuele afspraken. Na het afketsen van de deal keert Aissati terug naar het Ajax van Frank de Boer.

Aissati na zijn doelpunt tegen PSV

Na zijn terugkeer in Amsterdam begint Aissati bij Jong Ajax. Hij doet het daar naar behoren en ook op de training laat de destijds 21-jarige middenvelder zich zien, waarop besloten wordt om hem terug te halen bij het eerste elftal. Het hoogtepunt van Aissati in het shirt van Ajax beleeft hij op 25 maart 2012 in de thuiswedstrijd tegen zijn oude club PSV. Aissati maakt tijdens dit duel de 1-0 door de bal na een hoekschop prachtig over doelman Przemyslaw Tyton te krullen.

Vertrek uit Nederland

In de zomer van 2012 trekt Aissati de deur van Nederland definitief achter zich dicht. Het ooit zo veelbelovende talent maakt voor 600.000 euro de overstap naar Turkije en gaat aan de slag bij Antalyaspor. In zijn eerste seizoen in de Turkse Süper Lig komt Aissati tot 31 duels. Dit levert hem interesse op vanuit voornamelijk Rusland. Na een seizoen in Antalya te hebben gespeeld vertrekt de voormalig Marokkaans international alweer uit Turkije om aan de slag te gaan in het Oostblok. Akhmat Grozny, een club uit Tsjetsjenië dat uitkomt in de Premier Liga, het hoogste niveau van Rusland, is de volgende club van Aissati. Hier speelt de aanvallende middenvelder drie jaar, maar hij weet nooit een vaste waarde te worden in het basiselftal van het team uit Grozny.

Aissati besluit in 2016 om terug te keren naar Turkije, waar hij op dat moment zijn meest succesvolle seizoen uit zijn carrière al heeft gespeeld, blijkt achteraf. Alanyaspor is de volgende club in de loopbaan van de middenvelder. In het seizoen na zijn terugkeer komt Aissati slechts tot twaalf competitieduels voor Alanyaspor, waarna hij besluit om het een niveau lager te proberen bij Balikesirspor, dat uitkomt op het tweede niveau in Turkije. Tijdens deze periode is Aissati openhartig over de reden waarom hij zijn verwachtingen niet kan waarmaken. ‘’Er lag zoveel druk op mijn schouders. Ik werd de nieuwe Johan Cruijff genoemd. Die druk, daar kon ik niet mee omgaan’’, vertelt het voormalig toptalent in gesprek met Ajax.

Het avontuur bij Balikesirspor duurt slechts een halfjaar. Aissati blijft hangen in Turkije en hij komt tussen 2018 en 2022 nog uit voor Denizlispor en Adana Demirspor. Bij laatstgenoemde club speelt hij slechts drie maanden, waarna Aissati’s contract ontbonden wordt. De periode bij Denizlispor is succesvoller te noemen voor de aanvallende middenvelder. Hij speelt er vijf seizoenen en promoveert met de club van de 1. Lig naar de Süper Lig. In die vijf seizoenen speelt Aissati 116 wedstrijden voor de Turkse club. Aissati speelde voor geen enkele club meer wedstrijden.

Aissati in actie voor Denizlispor

Op 14 mei 2022 speelt Aissati zijn laatste weekend als professioneel voetballer. Het voormalig toptalent, dat in 2007 nog tweede werd in de lijst met meest veelbelovende talenten van World Soccer Magazine, heeft zijn verwachtingen in het profvoetbal niet waar kunnen maken. Uiteindelijk komt de middenvelder niet verder dan twee interlands voor Marokko.

In april jongstleden duikt Aissati op bij de Onder 14 van Ajax, meldt De Telegraaf. Hij is bezig met het halen van zijn trainerspapieren. Dit duurt alleen wel nog even. "Het woord trainer moet ik nog verdienen", zo zegt Aissati. "Er is nog een lange weg te gaan, daarom noem ik mezelf stagiair." Uiteindelijk is het de liefde voor voetbal die Aissati heeft doen besluiten om voor het trainersvak te gaan. Aissati wil zijn trainerscarrière rustig opbouwen. Om die reden wil de inmiddels gestopte voetballer beginnen met een eigen jeugdteam op amateurniveau om daar ervaring op te kunnen doen.