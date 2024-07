Deze trotse amateurclub is stiekem een beetje hofleverancier van Oranje

Hoe een trotse amateurclub stiekem een beetje hofleverancier is van het Nederlands elftal

Spartaan '20 is stiekem een beetje hofleverancier van het Nederlands elftal. Met kersvers international Joshua Zirkzee, Lutsharel Geertruida en Denzel Dumfries zijn er dit EK drie Oranje-spelers actief die een verleden hebben bij de Rotterdamse amateurclub, zo duidt de NOS.

Daarmee zijn zij eigenlijk hofleverancier. Een soort van dan. Liverpool is eigenlijk de echte hofleverancier. Met Ryan Gravenberch, Virgil van Dijk en Cody Gakpo vaardigen the Reds dit eindtoernooi drie spelers af.

De Eredivisie levert slechts zes spelers aan de nationale ploeg, een opvallend laag aantal. Ajax (Steven Bergwijn en Brian Brobbey), Feyenoord (Justin Bijlow en Geertruida) en PSV (Joey Veerman en Jerdy Schouten) zijn alle drie door twee spelers vertegenwoordigd dit EK.

Ricardo Willemse, een clubman die al zo'n 30 jaar rondloopt bij de amateurvereniging, zegt trots te zijn. "Het mooie is dat ze allemaal af en toe op de club komen", wordt hij geciteerd door de NOS.

"Het zijn leuke, spontane jongens. Dumfries was hier laatst bij de kampioenswedstrijd van het eerste. Geertruida is er ook weleens. Komt hij bij een vriendje kijken." Ook Oranje-internationals Anwar El Ghazi, Jetro Willems en Bruno Martins Indi hebben een verleden bij de amateurploeg.

Willemse was twee jaar lang de trainer van Zirkzee en zijn leeftijdgenootjes. "Hij viel op, was al groot, snel en technisch en kwam door zijn lengte wat sloom over. Een beetje flegmatiek", herinnert hij zich. Na Zirkzees debuut had Willemse contact met de vader van de debutant. "''Bij Spartaan is het echt begonnen', zei hij."

"Hij maakte de gekste doelpunten, maar hij juichte nooit", weet Willemse nog te vertellen over Zirkzee. "Dat kwam een beetje arrogant over, maar dat was hij helemaal niet. Hij was gewoon een van de jongens."

