Hoe Dover de slechtste ploeg van Engeland werd: één puntje in 44 wedstrijden

De spelers van RBC Roosendaal vestigden in 2005/06 een record dat je als club liever niet op je naam wil hebben, namelijk die van het laagste puntenaantal in een seizoen. Derby County is in de Engelse Premier League al sinds 2007/08 de houder van dit record, met slechts 11 punten in 38 wedstrijden. Dover Athletic maakte het in 2021/22 nog wat bonter, door maar één punt te verzamelen. Voetbalzone duikt in het verhaal van de Britse club.

Dover Athletic werd in 1983 opgericht nadat de voorganger Dover FC was opgeheven. In de 41 jaar dat de club bestaat heeft Dover nog niet kunnen zorgen voor grote successen. De club schommelt veel tussen de National League en National League South, respectievelijk het vijfde en zesde niveaue van Engeland en ook in bekertoernooien heeft de club nog nooit voor een verrassing weten te zorgen. De supporters van The Whites zijn dus wel gewend aan weinig pieken, maar slechts één punt in de National League is zelfs voor supporters van Dover een enorm dal.

Dover kan als voetbalstad dus weinig naamsbekendheid vergaren, maar als verbindingsstuk tussen Frankrijk en Engeland is het kustplaatsje wereldberoemd. De club, net als de stad Dover, werd flink getroffen door de coronapandemie halverwege het seizoen 2020/21. Het stadion van Dover, Crabble Athletic Ground, moest net als de andere stadions in Engeland gesloten blijven en de misgelopen inkomsten werden een groot probleem. Daarbij werden ook de sponsoren flink belast met de pandemie, waardoor de aandacht eerder uitging naar hun eigen bedrijf boven water houden dan Dover te steunen. En dan was er ook nog de invoering van de Brexit. Er waren geldproblemen aan alle kanten.

De club speelde tijdens het seizoen 2020/21 slechts vijftien van de mogelijke 42 wedstrijden (normaliter 44, maar Macclesfield Town en Dover werden uit de competitie gehaald).

Jim Parmenter, de voorzitter van Dover, legde tegenover ESPN uit waarom de club niet de resterende wedstrijden uitspeelde.

“In de loop van het seizoen moest de club aan het touw trekken en stoppen met spelen. Dit had te maken met geldproblemen en het uitblijven van financiële steun. Dover had tussen de 500.000 euro en één miljoen euro moeten lenen om te blijven voetballen en daar was ik niet klaar voor. Ik heb zestien jaar gewerkt om een financieel gezonde club te leiden.”

Zonder gevolgen bleef dit besluit niet. De club kreeg een geldboete van 46.000 euro en moest met twaalf punten in mindering beginnen aan het volgende seizoen. Het is geen verrassing dat Dover ook in de nieuwe jaargang 2021/22 moeilijk kon bijbenen. Een groot deel van de selectie was semi-prof met een baan naast het voetbal. Een enkeling werd van een profclub uit Engeland gehuurd.

De spelers bij Dover verdienen tussen de 250 euro en 600 euro per maand en kunnen niet opboksen tegen het relatief grote geld van bijvoorbeeld AFC Wrexham. De Welshe club kocht bijvoorbeeld een speler aan voor 300.000 euro met een tekenbonus van 200.000 euro en een weeksalaris van 4000 euro. Onbegonnen werk voor Dover.

Zo begon de club aan het seizoen 2021/22 met doelman Alexis Andre Jr., die naast het voetbal fulltime model is, een leraar en in van de verdedigers werken er een aantal overdag in de bouw.

Na een 0-0 gelijkspel in de seizoensouverture tegen Solihull Moors FC begint een enorme waslijst aan nederlagen met hier en daar een gelijkspel, tot 25 januari 2022. Op die dag speelt Dover een thuiswedstrijd tegen Eastleigh United. Middenvelder Alfie Pavey maakte na pakweg een uur spelen de bevrijdende 1-0. Supporters maken shirts met teksten als 'Ik heb Dover zien winnen voordat ik sterf' en zijn dagen uitzinnig.

Ondanks de overwinning tegen Eastleigh snappen de spelers en supporters ook wel dat er weinig eer te behalen is dit seizoen. Uithuilen en opnieuw beginnen lijkt het devies. De grootste nederlaag lijden The Whites tegen Barnet FC (6-0) en tegen nummer twee Wrexham produceert de club een waar doelpuntenfestijn, maar laat de uitslag (6-5) ook zien wat de achilleshiel is van de ploeg. In 44 wedstrijden incasseert Dover 101 doelpunten.

De trainer Andy Hessenthaler zet halverwege de eerste seizoenshelft de volgende ambitie neer: “Ik wil een positief puntenaantal behalen”. En dat lukt. Op vrijdag 15 april wint Dover met 1-2 bij Boreham Wood en in speelronde 43 wordt Danny Collinge de grote held van Dover als hij in minuut 92 de bal in het net schiet tegen middenmoter Bromley. De doelstelling is bereikt.

De naam van Dover gaat voor een lange tijd, misschien wel voor decennia, de boeken in als de club met het laagste puntenaantal in Engeland. De supporters likten de wonden onder het mom van de verzachtende omstandigheden en waren ook dit seizoen weer vol goede moed op de tribunes te vinden in de National League South. Toch gaat het weer uiterst moeizaam met de club.

De Zuid-Engelse ploeg is opnieuw hekkensluiter met nog tien wedstrijden te gaan. In de National League South degraderen de onderste vier ploegen en nummer twintig Welling United FC staat na 36 wedstrijden zestien punten voor op Dover. Als degradatie opnieuw volstaat, zakt de club naar de Premier Division, het vijfde niveau van Engeland.

