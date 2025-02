Hoe de zonen van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo hoofdonderwerp werden van een virale voetballeugen

Begin februari circuleerde er op X een post waarop te lezen was dat Cristiano Ronaldo Jr en Thiago Messi respectievelijk tien en elf doelpunten hadden gescoord in duels voor jeugdelftallen van Al-Nassr en Inter Miami. Het bericht ging viraal en het ‘nieuws’ werd overgenomen door sommige gerenommeerde media. Leuke gespreksonderwerpen voor aan de keukentafels van Ronaldo en Messi Senior, zou je zeggen. Maar wat blijkt uit onderzoek van The Athletic? De post is gebaseerd op gebakken lucht, is slechts één voorbeeld in een groter web aan misleidende posts én lijkt indirect afkomstig van een wedkantoor.

Het betreffende X-bericht, dat online de nodige aandacht kreeg, is afkomstig van een fanaccount waarvan het profiel veel wegheeft van dat van Sky Sports. Een snelle zoekopdracht op internet leert dat er geen officiële berichtgeving over de jeugdwedstrijden van Ronaldo en Messi bestaat.

Toch namen media als Mundo Deportivo, Daily Mail, OneFootball en de Chileense tak van CNN het klakkeloos over. Zelfs transfergoeroe Fabrizio Romano schonk er aandacht aan op zijn Facebook-pagina, waar hij miljoenen mensen bereikt.

The Athletic deed navraag bij Al-Nassr, Inter Miami en een woordvoerder van vader Ronaldo. Telkens kreeg het hetzelfde antwoord: deze doelpuntrijke wedstrijden hebben niet plaatsgevonden en de virale post is gebaseerd op onzin.

Het Amerikaanse medium deed grondig onderzoek naar de oorsprong van de post en kwam tot de conclusie dat dergelijke berichten vaker voorkomen. Meerdere malen schreven onofficiële accounts op X over wedstrijden waarin Ronaldo Jr of Thiago Messi een veelvoud aan doelpunten zou hebben gemaakt, elke keer berustte het bericht op leugens.

Wat opvalt aan de X-posts is dat deze regelmatig gepaard gaan met een foto van een van de twee jongelingen, waarop ergens in een hoekje het logo van het Australische wedkantoor Stake geplakt is. Geen van beide spelers heeft echter een commerciële relatie met Stake, zo verzekert The Athletic.

Anonieme bronnen melden aan het medium dat het online casino beheerders van socialemediaprofielen met aanzienlijke volgersaantallen benadert en bereid is hen, in ruil voor het posten van content met het Stake-logo erop, uit te betalen in cryptomunten, op basis van hoe veel engagement de posts verzamelen. Stake reageerde niet op vragen van The Athletic hierover. Wel liet een woordvoerder van het bedrijf weten dat ‘de aanwezigheid van een Stake-logo op content niet noodzakelijkerwijs duidt op een formele relatie of sponsoring door Stake’.

Een bekend X-account dat veelvuldig afbeeldingen met het Stake-logo erop post, is dat van @UTDTrey, een gebruiker met 1,3 miljoen volgers. Op deze manier bereikt het wedkantoor dus de nodige X-gebruikers.

The Athletic sprak met een advocaat die specialiseert onder meer op het gebied van sportcommercie. “Hij waarschuwt dat personen van wie de afbeelding zonder toestemming is gebruikt, ‘juridische stappen kunnen overwegen wegens onrechtmatige verwerking van hun persoonsgegevens, privacy, valse associatie en misleiding.’”, valt er te lezen. De manier van werken van Stake noemt hij ‘een marketingstrategie met een hoog risico’.