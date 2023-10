Hoe â€˜de sterâ€™ van Oranje Onder 20 in 2005 zijn carriÃ¨re volledig om zeep hielp

Hoe ‘de ster’ van Oranje Onder 20 in 2005 zijn carrière volledig om zeep hielp

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 16:00 • Koen Wulms • Laatste update: 19:24

Jonge voetballers die een grote toekomst wordt voorspeld. Het komt regelmatig voor. De wereld ligt aan hun voeten en zaakwaarnemers met dollartekens in hun ogen zorgen ervoor dat deze talenten voor miljoenbedragen naar droomclubs kunnen verkassen. Veel van deze groeibriljanten maken de verwachtingen echter door uiteenlopende redenen niet waar. Voetbalzone duikt in de geschiedenis van geflopte voetballers. In deze rubriek wordt er wekelijks een speler uitgelicht. Deze keer aandacht voor de carrière van de Nederlands-Ghanese Quincy Owusu-Abeyie.

Door Koen Wulms

In de zomervakantie van 1993 begint de veelbelovende voetbalcarrière van de in Amsterdam geboren Owusu-Abeyie. Hij gaat met zijn vader naar de talentendagen van Ajax, waar hij eigenlijk al een paar dagen te laat is. Dit zegt ook toenmalig hoofd jeugdopleiding Co Adriaanse tegen Owusu-Abeyie en zijn vader. Na even doordrammen lukt het ze toch om Adriaanse te overtuigen om mee te mogen doen. Dit blijkt een schot in de roos: het toen pas zevenjarige talent mag komen voetballen in jeugdopleiding van Ajax. Een droom die uitkomt voor hem en zijn familie.

Owusu-Abeyie zou uiteindelijk zo’n negen jaar in de jeugdopleiding van de Amsterdammers spelen alvorens hij zijn jeugdclub verlaat. In 2002 moet de jeugdinternational van Oranje na verschillende conflicten met jeugdtrainers vertrekken bij Ajax. Desondanks ziet Arsenal de kwaliteiten van de op dat moment zestienjarige buitenspeler en om die reden pikt de Londense club hem in de zomer van 2002 op bij Ajax.

In Londen sluit Owusu-Abeyie aan bij de Onder 18-ploeg. Daar speelt hij in zijn eerste seizoen naar behoren, waardoor Arsenal hem na dat seizoen een verbeterd langdurig contract aanbiedt. Op 28 oktober 2003 is het zover voor het voormalig toptalent: de rechtspoot mag in het na strafschoppen gewonnen League Cup-duel tegen Rotherham United zijn debuut maken in de hoofdmacht van the Gunners. Ruim een jaar na zijn debuut maakt Owusu-Abeyie zijn eerste doelpunt voor Arsenal. Dit doet hij tegen Everton in de League Cup. Dit is één van zijn twee doelpunten in Engelse dienst.

WK Onder 20

Na het seizoen 2004/05 staat het jeugd-WK voor spelers onder de twintig jaar in Nederland op het programma. De toenmalig aanvaller van Arsenal is, ondanks het beperkte aantal wedstrijden in het eerste, opgeroepen voor de jeugdploeg van Oranje. Tijdens dit WK maakt Owusu-Abeyie veel indruk. Met name de openingswedstrijd tegen Japan staat nog bij vele voetbalsupporters op het netvlies gebrand. Met enkele flitsende acties draait hij de Japanse verdediging dol. Acties weet hij te combineren met rendement door al in de achttiende minuut zijn eerste assist van het toernooi te geven. Doelpuntenmaker: niemand minder dan Ryan Babel. Owusu-Abeyie eindigt dit toernooi met drie assists en één doelpunt achter zijn naam. Uiteindelijk haalt Oranje Onder 20 de kwartfinale. Daarin verliest het na een strafschoppenserie van Nigeria.



Na het jeugdtoernooi in Nederland, waarop de jeugdinternational van Oranje indruk maakt, keert de vleugelflitser terug naar zijn club. Bij Arsenal komt de op dat moment negentienjarige Owusu-Abeyie nog steeds niet voor in de plannen van manager Arsène Wenger. Nadat duidelijk wordt dat zijn overstap naar Engeland een mislukking is, besluiten beide partijen dat het beter is als de aanvaller ergens anders zijn geluk gaat beproeven. In totaal komt Owusu-Abeyie tot 23 optredens voor Arsenal verdeeld over alle competities, waaronder vijf Champions League-wedstrijden. Zo speelt hij in december 2005 nog wel negentig minuten mee bij Arsenal in het duel met zijn jeugdclub Ajax.

In januari 2006 vertrekt Owusu-Abeyie voor 2,5 miljoen euro definitief bij Arsenal. Hij tekent een contract bij Spartak Moskou in Rusland. Deze nieuwe bestemming betekent de eerste van velen in de loopbaan van de aanvaller. In Rusland komt Owusu-Abeyie in zijn eerste jaar nog regelmatig aan spelen toe. Dit wordt naarmate de tijd vordert minder, en dus wordt er na anderhalf jaar besloten om hem te verhuren. De aanvaller gaat aan de slag in Spanje, bij Celta de Vigo.

Owusu-Abeyie in actie voor Ghana

Interlanddebuut

De verhuurperiode in Spanje wordt een groot succes. Owusu-Abeyie komt in één seizoen twintig keer in actie voor de Spaanse club en maakt zoveel indruk dat hij zelfs een belletje krijgt van de bondscoach van Ghana. Hoewel de behendige voetballer zijn jeugdinterlands voor Nederland speelde, liggen zijn roots in Ghana. Daardoor kan hij ook nog de keuze maken om te spelen voor het Ghanese nationale team. Het perspectief op een oproep voor het Nederlands elftal is klein, dus besluit Owusu-Abeyie in te gaan op de uitnodiging van de toenmalig bondscoach van Ghana Claude le Roy. Op 20 januari 2008 maakt de buitenspeler zodoende zijn interlanddebuut in het met 2-1 gewonnen duel voor de Afrika Cup tegen Guinee. Tijdens dit toernooi eindigt Ghana op de derde plek. Owusu-Abeyie start elk duel in de basis en maakt zelfs een doelpunt.

Na dit successeizoen keert Owusu-Abeyie terug naar Spartak Moskou, waarna hij wederom wordt verhuurd. Een waslijst aan clubs volgt. De Ghanees international wordt door de Russische club in twee jaar tijd bij drie Engelse clubs gestald. Birmingham City, Cardiff City en Portsmouth maken in de periode van augustus 2008 tot maart 2010 gebruik van de diensten van Owusu-Abeyie. In deze anderhalf jaar tijd komt het voormalig toptalent tot 37 optredens verdeeld over alle competities.

Vertrek naar Midden-Oosten

Na drie verhuurperiodes in Engeland vertrekt de aanvaller definitief uit Rusland. Hij besluit op avontuur te gaan in het Midden-Oosten. Het Qatarese Al-Sadd betaalt bijna 3,5 miljoen euro aan Spartak Moskou. In Qatar komt Owusu-Abeyie geen enkele minuut in actie, waarna ook zijn nieuwe club besluit om hem te verhuren. Málaga en het Griekse Panathinaikos zijn de volgende clubs die kunnen worden toegevoegd aan de loopbaan van de Ghanees. Bij de laatstgenoemde club doet hij het naar behoren en dwingt hij een definitieve overstap naar Griekenland af.

Owusu-Abeyie in de wedstrijd voor Panathinaikos tegen Lazio

Na bijna anderhalf jaar onder contract te hebben gestaan in Griekenland wordt zijn contract ontbonden, waarna hij zonder club komt te zitten. Deze clubloze periode duurt acht maanden, maar de periode die volgt bij het Portugese Boavista duurt nog korter. Na zes maanden dienstverband wordt ook daar het contract van Owusu-Abeyie ontbonden.

Terugkeer in Nederland

De twaalfde en laatste club van de rechtsbenige linksbuiten wordt NEC. Hier sluit hij zijn profcarrière op illustratieve wijze af. Na een halfjaar in Nijmegen te hebben gespeeld, waarin hij goed is voor elf wedstrijden met in totaal vier assists, wordt het contract van Owusu-Abeyie niet voor de eerste keer ontbonden.

Carrièreswitch naar rapper

Tegenwoordig is Owusu-Abeyie actief als rapper. Onder de artiestennaam ‘BLOW’ bracht hij in januari 2020 zijn eerste eigen nummer uit: New Chapter. De rapper, die uiteindelijk tot achttien interlands voor Ghana kwam, rapte voorheen een aantal jaar anoniem omdat hij bang was voor de vooroordelen die mensen zouden hebben wanneer ze horen dat er weer een voetballer begint te rappen. Het anoniem rappen deed hij door alleen op beeld te komen met een masker tijdens zijn muziek.