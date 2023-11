Historische comeback van PSV in Sevilla: Eindhovenaren op rozen in Groep B

Woensdag, 29 november 2023 om 20:43 • Wessel Antes • Laatste update: 21:01

PSV heeft woensdagavond met 2-3 gewonnen op bezoek bij Sevilla. De Eindhovenaren keken na een uur spelen tegen een 2-0 achterstand aan door doelpunten van Sergio Ramos en Youssef En-Nesyri, maar wisten na een rode kaart voor Lucas Ocampos (twee keer geel) een historische comeback te maken. Een heerlijke goal van Ismael Saibari, eigen doelpunt van Nemanja Gudelj en fraaie kopbal van Ricardo Pepi zorgden ervoor dat PSV woensdag na zeventien jaar weer een uitzege boekte in de Champions League.

Trainer Peter Bosz wijzigde zijn basiself op geen enkele plek ten opzichte van het uitduel met FC Twente (0-3 winst) van afgelopen zaterdag. De in Apeldoorn geboren oefenmeester kon in Sevilla nog altijd geen beroep doen op Noa Lang (spierblessure) en Armel Bella-Kotchap (schouderblessure). Guus Til kreeg als meest aanvallende middenvelder opnieuw de voorkeur boven Malik Tillman, Saibari en Isaac Babadi. Luuk de Jong keerde als aanvoerder terug in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, waar hij tussen 2019 en 2022 speelde.

Bij Sevilla moest trainer Diego Alonso het doen zonder onder meer Erik Lamela, Suso, Loïc Bade, Boubakary Soumare en Orjan Nyland. Voormalig Ajacieden Gudelj en Ocampos startten in de basis, evenals grote namen als Jesús Navas, Ramos, Marcos Acuña en Ivan Rakitic.

Al in de openingsfase had PSV het behoorlijk lastig in Spanje. Doelman Walter Benítez kon de koploper van de Eredivisie na 22 minuten nog redden door En-Nesyri, die bij Olivier Boscagli was ontsnapt, adequaat af te stoppen. Twee minuten later was het echter wel raak. Een indraaiende vrije trap van Rakitic belandde bij de volledig vrije Ramos, die de bal eenvoudig achter Benítez wist te lopen: 1-0 voor Sevilla.

Doelpunt Sevilla... Sergio Ramos weet op een opmerkelijke manier een vrije trap te promoveren tot doelpunt: 1-0. Lukt het PSV wél om terug te komen van een achterstand? #UCL #SEVPSV pic.twitter.com/74quGP5CXp — VTBL ? (@vtbl) November 29, 2023

Na ruim een half uur kreeg Lozano een gele kaart, waardoor hij de laatste groepswedstrijd tegen Arsenal-thuis moet missen. Vlak voor rust viel de Mexicaanse vleugelspits uit met een ogenschijnlijke hamstringblessure, waardoor zijn meespelen in het restant van dit kalenderjaar überhaupt twijfelachtig is. Met het oog op aanstaande zondag, wanneer PSV de topper op bezoek bij Feyenoord speelt, is dat een extra domper voor Bosz na de terugval van Lang.

Tussen de gele kaart en blessure voor Lozano door mocht PSV overigens al van geluk spreken dat Sevilla nog voor rust geen tweede treffer noteerde. Na een scherpe counter verschalkte Djibril Sow keeper Benítez, maar de videoscheidsrechter keurde het doelpunt af vanwege een handsbal. En-Nesyri raakte even later de lat met een kopbal.

Na rust was En-Nesyri alsnog verantwoordelijk voor de 2-0. De Marokkaanse spits werd weggestuurd met een dieptepass door Acuña, liep weg bij Ramalho en lepelde de bal over Benítez heen. Daardoor leek Sevilla het duel te beslissen, tot de wedstrijd volledig omsloeg na een dubbele wissel van Bosz.

'Jongens, scherp beginnen aan de tweede helft!' André Romalho let niet op, Walter Benitez twijfelt en Youssef En-Nesyri slaat toe: 2-0.#UCL #SEVPSV pic.twitter.com/Fp3gWo7s1E — VTBL ? (@vtbl) November 29, 2023

De attractieve trainer van PSV bracht Saibari en Tillman voor Ramalho en Til. Met de twee middenvelders in de ploeg gaf Ajax-flop Ocampos de Eindhovenaren de uitgelezen kans om terug te keren in de wedstrijd. Na gekibbel met scheidsrechter Davide Massa had de Argentijn een gele kaart ontvangen, waarna hij vier minuten later zijn tweede kreeg voor een tackle op Yorbe Vertessen, die in de eerste helft was ingevallen als vervanger van Lozano. Door de rode kaart van Ocampos moest Sevilla in het laatste half uur met tien man verder.

In de 68ste minuut keerde de hoop bij PSV volledig terug, toen Saibari doelman Marko Dmitrovic op schitterende wijze passeerde: 2-1. De Marokkaanse middenvelder profiteerde op acrobatische wijze van een voorzet van Sergiño Dest en schoot de bal in de linkerbovenhoek. Het perfecte signaal voor een slotoffensief van PSV in Sevilla.

GOAL PSV! De post over de rode kaart voor Sevilla was de deur nog niet uit, of PSV maakt de aansluitingstreffer! Ismael Saibari schiet hem heerlijk binnen: 2-1! Gaat het nog spoken in Zuid-Spanje? ?? #UCL #SEVPSV pic.twitter.com/wKhl0ryPl7 — VTBL ? (@vtbl) November 29, 2023

Na 81 minuten vond PSV eindelijk de gelijkmaker. Vertessen kopte een bal bij de tweede paal via Gudelj binnen: 2-2. De UEFA heeft een eigen doelpunt toegekend aan de ongelukkige verdediger van Sevilla, waardoor Vertessen nog even zal moeten wachten op zijn eerste Champions League-goal. PSV probeerde in het laatste kwartier (waarvan zes minuten blessuretijd) van het spektakelstuk nog een winnende treffer te maken en slaagde daar drie minuten voor het eindsignaal in. Vertessen werd de diepte ingestuurd, leverde een volmaakte voorzet af bij Pepi, die op technische perfecte wijze binnenknikte: 2-3! Daardoor zit PSV op rozen in Groep B van het miljardenbal, waarin Arsenal het om 21:00 uur nog opneemt tegen RC Lens.