Historische breuk dichterbij dan ooit: Müller kan Bayern na 23 jaar verlaten

Dinsdag, 9 mei 2023 om 22:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:24

Het is nog geen uitgemaakte zaak dat Thomas Müller volgend seizoen het shirt van Bayern München draagt. De aanvaller annex aanvallende middenvelder is onder Thomas Tuchel niet verzekerd van een basisplaats en dat steekt hem, aldus BILD. De clublegende zit met zijn 33 jaar in de nadagen van zijn actieve loopbaan, maar denkt er nog niet aan om te stoppen. Müller wil zich bewijzen bij een club die meedoet om de prijzen. Een stap naar een andere Europese topclub is dan ook realistischer dan ooit, zo zijn de geluiden.

Mocht de huidige situatie van Müller niet veranderen, dan wil hij na dit seizoen het heft in eigen handen nemen. Tot op heden hebben er nog geen gesprekken plaatsgevonden met de clubleiding van der Rekordmeister. Müller heeft nog een contract tot volgend jaar zomer, maar ergert zich naast het gebrek aan speeltijd ook aan de waardering vanuit de club. De Duitser heeft het gevoel dat hij ook onder zijn negende trainer zijn waarde nog moet bewijzen voor de recordkampioen.

Müller heeft nog geen gesprekken met andere clubs gevoerd, maar ligt wel goed in de markt. Zo liggen er twee aanbiedingen uit de Verenigde Staten. Ook een niet nader genoemde club uit Saudi-Arabië is geïnteresseerd. Zijn carrière afsluiten in de zandbak lijkt voor de 121-voudig international echter geen optie. Zijn voorkeur gaat uit naar een Europese topclub die om de prijzen speelt. Bij voorkeur Bayern München, maar als Tuchel niet op hem rekent, dan liever ergens anders. Ook een andere Duitse club wordt niet uitgesloten.

Müller is kind van de club bij Bayern en kwam 23 jaar geleden in de jeugdopleiding terecht van de Zuid-Duitsers. In het seizoen 2008/09 stroomde hij vanuit de jeugd door naar het eerste elftal, waar hij sindsdien op 751 wedstrijden staat in alle competities. Daarin wist hij 276 keer te scoren en fungeerde hij 260 keer als aangever. De aanvaller werd onder meer elf keer landskampioen, won zes keer de beker en twee keer de Champions League. In 2014 werd hij wereldkampioen.