Historisch Youth League-succes zorgt nu al voor prachtige vervolgstap

Vrijdag, 5 mei 2023

Jan Sierksma is met ingang van komend seizoen de nieuwe trainer van Jong AZ, zo maken de Alkmaarders vrijdag bekend. De 38-jarige Fries heeft een nieuw contract ondertekend tot medio 2025 en is bij de beloftenploeg de opvolger van Maarten Martens, die in een eerder stadium al te kennen gaf te stoppen. Met laatstgenoemde worden gesprekken gevoerd over een andere functie binnen de club.

Voor Sierksma geldt zijn aanstelling bij het beloftenteam als een mooie bekroning op een toch al prachtig seizoen. De oefenmeester, die naast de Onder 18 ook de leiding heeft over het Youth League-team, wist in het prestigieuze Onder 19-equivalent van de Champions League voor het eerst in de geschiedenis de beker naar Nederland te halen. Ook is hij met de Onder 18 dit seizoen nog in de race voor de dubbel. Voorheen flikte hij dat kunstje al met de Onder 17.

?? Here's the new coach of Jong AZ! ?? Sierksma verlengt tot medio 2025 en wordt komend seizoen trainer van de beloften.#AZ #JongAZ | @jansierksma — AZ (@AZAlkmaar) May 5, 2023

"Na drie jaar in de bovenbouw van de jeugdopleiding is dit een ideale vervolgstap", vertelt Sierksma op de clubsite. "Ik ken de meeste spelers van Jong AZ al goed. In het verleden is gebleken dat wij goed kunnen samenwerken en ik hoop dat we die lijn kunnen doortrekken. De Keuken Kampioen Divisie is een geweldige competitie met veel aansprekende tegenstanders. Voor onze spelers is het heel goed om in de eindfase van hun opleiding dat soort wedstrijden te spelen, zodat ze die stap naar AZ 1 zo goed mogelijk kunnen maken."

Hoofd jeugdopleiding Paul Brandenburg heeft alle vertrouwen in Sierksma. "Jan is een trainer die hier al langer zit en waarmee we een pad hebben uitgestippeld. Die continuïteit is belangrijk in het uitdragen en eigen maken van de clubvisie. Hij kan nu zijn eerste stappen in het betaald voetbal zetten en dat is hartstikke mooi. De laatste jaren heeft hij zich enorm ontwikkeld en laten zien tactisch goed onderlegd te zijn. Het samen met de spelersgroep een plan opzetten om de tegenstander te verslaan is hem op het lijf geschreven. Daar is hij een kei in."