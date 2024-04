Historie van NAC: langste clubnaam, winnen van Madrid en landskampioen

Voetbalminnend Nederland krijgt vaak hetzelfde menu voorgeschoteld: ‘de grote drie’ en respectievelijke bijgerechten. Daarom neemt Voetbalzone dit seizoen een Kijkje in de Keuken Kampioen Divisie. Met behulp van de archieven en een zorgvuldig geselecteerde clubexpert zetten we de minder belichte Nederlandse clubs in de spotlight. Deze editie biedt een kijkje in de keuken van NAC Breda, dat snakt naar de tijden van weleer, waarin de club zelfs kampioen van Nederland werd.

Door Kevin van Buuren

In een onverwachte categorie is NAC een eeuwige tweede, achter het Welshe Clwb Pêl Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Football Club, afgekort tot het pakkendere Llanfairpwll. NAC heeft daarmee de op een na langste clubnaam ter wereld. Een verrassende titel voor de vereniging die in de volksmond slechts een lettergreep bevat, maar na de fusie tussen NOAD en ADVENDO op 19 september 1912 luidt de volledige naam van NOAD ADVENDO Combinatie: Nooit Opgeven Altijd Doorzetten Aangenaam Door Vermaak En Nuttig Door Ontspanning Combinatie Breda.

Prehistorische topclub

In het tijdperk pre-Eredivisie ontwikkelt NAC zich tot een ware topclub. De combinatie wint voor het eerst het regiokampioenschap (Zuid) in 1919. Een jaar later verslaat het een nog niet koninklijk Madrid met liefst 0-4, in een wedstrijd waar zowel de legendarische Antoon ‘Rat’ Verlegh, als Santiago Bernabéu op het veld staat – die in een nog onbekende toekomst naamgever van de respectievelijke stadions zullen zijn.

Real Madrid-NAC 0-4. Met mijn opa in het doel van NAC: Toon Oomen (en dus niet Oonsen) https://t.co/Yj3tpvP1a8 — Geert Hendriks (@gacmhendriks) November 22, 2015

Weer een jaar later schrijft NAC zelfs de ultieme geschiedenis: het landskampioenschap. Na opnieuw de beste van de regio te zijn, wordt ook de kampioenscompetitie gedomineerd door onder meer Ajax twee keer te verslaan. In de beslissingswedstrijd tegen Go Ahead (3-0) scoren Jo Schot, Fanny Petit en Verlegh. Ter ere van het kampioenschap krijgt de hele selectie een gouden zakhorloge. Die van Petit is nog altijd in het clubmuseum te bewonderen.

Vervolgens wint NAC nog vaker het kampioenschap van het Zuiden: in 1922, 1924, 1925, 1927. 1936 en 1946 heerst de Bredase club in de regio. Ook wanneer het betaald voetbal zijn intrede doet, eist NAC een hoofdrol op. In 1955, een ruim jaar voor de Eredivisie van start gaat, wint NAC het kampioenschap van de Eerste klasse A. Het seizoen erop wordt de club tweede in de nieuwe Hoofdklasse A. Wanneer de Eredivisie van start gaat, is NAC van de partij, en de voortekenen lijken voorspoedig.

In de boeken

Desondanks moet NAC pas op de plaats maken. Op het hoogste, betaalde niveau blijkt de club een middenmoter. Op de ranglijst althans. Met Leo Canjels levert dewel tweemaal op rij de topscorer van de competitie af. In 1958 (32 goals) en 1959 (33 goals). Twee seizoenen later, wanneer NAC als negende eindigt, wordt de bekerfinale voor het eerst bereikt. Daarin is Ajax echter te machtig: 3-0.

Met een knappe vijfde en twee zesde plaatsen komt succes dichterbij, totdat de trotse club in 1966 onverwacht degradeert. Voor het eerste speelt NAC op een lager niveau, al is het maar voor één seizoen. Alhoewel Breda als derde eindigt, wordt ternauwernood promotie bewerkstelligd. Wat volgt is opnieuw een lange periode in de Eredivisie. Daar lijkt de club nauwelijks weg te denken. Al is het lastig om een significante rol te spelen in de competitie, NAC blijft strijden voor een nieuwe plek in de geschiedenisboeken.

Zo bereikt de club in 1967 opnieuw de bekerfinale. Maar wederom is Ajax te sterk voor de Bredanaars (2-1). Echter mag NAC het seizoen erop, door het succes de Amsterdammers die de dubbel winnen, voor het eerst meedoen aan de Europacup II, samen met verschillende Europese bekerwinnaars. In 1969 eindigen de geel-zwarten, onder trainer en oud-topscorer Canjels, op een knappe zevende positie. Het blijkt een voorbode voor het langverwachte succes van de geprofessionaliseerde topclub van weleer. In 1973 bereikt NAC opnieuw de bekerfinale. En onder het mom driemaal is scheepsrecht wint het van de alfabetische rivaal NEC: 2-0. Eindelijk krijgt NAC een gouden stempel in de boeken. De beker is duidelijk het favoriete toernooi, daar een jaar later weer een finale volgt. Breda slaat deze strijd echter op als voetnoot; PSV wint met 6-0.

In 1973 wint NAC de bekerfinale met 2-0 van NEC.

Zwaar weer

Aan de andere kant van het voetbalspectrum is het in de competitie flink aanpoten. Bob Maaskant leidt zijn team in ’77 naar een mooie plek acht. Dat doet hij mede dankzij een bijzondere bijkomstigheid: omdat het stadion van NAC in 1975 met verlichting wordt verrijkt, roepen de trouwe supporters het ‘Avondje NAC’ tot leven. Desalniettemin krijgt de club het zwaarder en zwaarder in de Eredivisie, en balanceert het steeds vaker op het randje – zowel financieel als sportief. Het uit zich ook in het stadion. Een wedstrijd in 1979 tegen Feyenoord wordt gestaakt, omdat de grensrechter een asbak tegen zijn hoofd krijgt. Na de staking breken rellen uit.

De degradatie van 1983 wordt direct opgevolgd door promotie, maar de club degradeert een seizoen later opnieuw. Daarna blijft NAC liefst acht jaar verwijderd van het hoogste niveau. Zoals een oude man in het hoofd altijd een kind blijft, bleef NAC altijd een topclub. Te lang werden er hoge salarissen betaald en rekening gehouden met een stabiele inkomstenbron. Wanneer de tank leeg is, moet de club plots alle zeilen bijzetten om voort te blijven bestaan.

Maar, met nog wat pijn in de nek, houdt NAC het hoofd omhoog en recht de rug. De club keert in 1993 terug naar de Eredivisie, en is van plan te blijven. Dat uit het bijvoorbeeld door in 1996 over te stappen naar een gloednieuw stadion. Dankzij sponsoring het Fujifilm Stadion genoemd, maar supporters dopen het al snel om tot het Rat Verlegh Stadion. Vernoemd naar de allereerste, en laatste, landskampioen van Breda: Antoon Verlegh. Geen Rat genoemd omdat hij zijn club ooit verraadde, maar vanwege zijn slinkse speelstijl.

In 1999 moet NAC wel oppassen dat de nieuwe thuishaven geen zinkend schip wordt. Tot overmaat van ramp degradeert de club toch weer. Om financiële catastrofes te voorkomen, is er één uitdaging: direct weer promoveren. Challenge accepted, denkt men in Breda; het kampioenschap wordt binnengehaald en NAC is direct weer terug in de Eredivisie. Daar blijft het de vorm vasthouden. Chronologisch eindigt de cultclub als negende, zesde en zelfs vierde, waardoor het in 2003/04 mee mag doen aan de UEFA Cup, zij het vrij kansloos.

De weg naar boven

Wat betreft het stadion, gaat de club in 2006 overstag. Dankzij de liefdevolle supporters wordt het stadion officieel omgedoopt tot Rat Verlegh Stadion, waardoor de legende voor altijd verbonden blijft aan het immer kolkende paradijs. Een eerbetoon dat in 2008 beloond wordt met de beste prestatie ooit in de Eredivisie: NAC wordt derde van Nederland. Inclusief een halve finale in het bekertoernooi, ging het weer voor even door het leven als een ware topclub.

Avondjes of middagjes, de fans van NAC blijven de club onvoorwaardelijk steunen.

Tijdens het honderdjarig bestaan (2012) is de club bezig aan een succesvolle periode van vijftien jaar Eredivisie. Na 110 jaar NAC speelt het echter al een tijdje in de Keuken Kampioen Divisie. Door de stijgende eisen van het profvoetbal is het hoogste niveau geen dagelijkse kost meer in Breda, maar de volksclub heeft meerdere malen bewezen de trouwe schouders van alle liefhebbers eronder te kunnen zetten. Ook dit seizoen is NAC, zoals ieder jaar, kandidaat om promotie te bewerkstelligen. Onder het toeziend oog van wijlen landskampioen Verlegh, blijft men in Breda in ieder geval altijd een topclub zien.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties