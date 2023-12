Historie in de Premier League: eerste vrouwelijke arbiter ooit aangesteld

Volgende week krijgt een vrouwelijke arbiter voor het eerst in de geschiedenis de leiding over een wedstrijd in de Premier League. Op 23 december moet Rebecca Welch Fulham - Burnley in goede banen zien te leiden. Daarnaast wordt Sam Allison de eerste zwarte arbiter in de Premier League in vijftien jaar tijd. Hij fluit op 26 december de wedstrijd tussen Sheffield United en Luton Town.

De veertigjarige Welch begon in 2010 met fluiten. In haar beginjaren combineerde ze het scheidsrechterschap nog met met haar baan in de Engelse gezondheidszorg, de NHS. Die baan heeft ze inmiddels opgegeven om zich volledig te kunnen focussen op haar carrière in de voetballerij.

In 2021 werd Welch de eerste vrouw die de leiding had over een wedstrijd in de League Two, het vierde niveau van Engeland. Toen floot zij de wedstrijd tussen Harrogate Town en Port Vale. In januari van dit jaar was zij de eerste vrouw die in een wedstrijd in de Championship floot. Zij had de leiding over Birmingham City - Preston North End.

Daarnaast werd zij ook de eerste vrouw die een wedstrijd in de derde ronde van de FA Cup bij de mannen floot. Welch is een toonaangevende scheidsrechter in de Women's Super League, het hoogste niveau van Engeland in het vrouwenvoetbal. In 2017 en 2020 floot zij op Wembley de FA Cup-finale bij de vrouwen.

In december 2020 werd Welch toegevoegd aan de elitelijst van de FIFA, waardoor zij wedstrijden mocht fluiten op het EK 2022 en het WK 2023 voor vrouwen. Vorige maand werd zij de eerste vrouw die deel uitmaakte van een scheidsrechtersteam bij een Premier League-wedstrijd. Zij fungeerde als vierde official bij de wedstrijd tussen Fulham en Manchester United.

"Ik speelde voetbal en dacht er niet eens aan om scheidsrechter te worden, totdat een van mijn hele goede vrienden, die scheidsrechter is, ons floot", zei ze in een interview met The Independent. “Ik heb haar de hele wedstrijd verteld hoe ze haar werk moest doen! Haar antwoord was: 'Als je denkt dat het zo gemakkelijk is, probeer het dan eens.' Zo is het gebeurd en tien jaar later sta ik hier.”

Allison

Sam Allison (42) wordt na vijftien jaar de eerste zwarte scheidsrechter die een wedstrijd in de Premier League gaat fluiten. Allison, die als speler actief was op semi-profniveau, combineerde het scheidsrechterschap in eerste instantie met zijn werk als brandweerman.

In 2020 werd hij na zijn promotie naar het profniveau in Engeland de vijfde zwarte scheidsrechter in het Engelse profvoetbal na Uriah Rennie, Trevor Parkes, Phil Prosser en Joe Ross. Aan het begin van het seizoen 2023/24 promoveerde hij opnieuw en mocht hij wedstrijden in de Championship fluiten.

