Hirving Lozano zit op de bank bij PSV; Maúro Júnior vervangt Dest

Maúro Júnior is op de linksbackpositie de vervanger van de geblesseerd geraakte Sergiño Dest, zo blijkt uit de opstelling die door PSV bekend is gemaakt. Hirving Lozano moet genoegen nemen met een plek op de bank tegen sc Heerenveen terug in de basis. De wedstrijd begint om 18:45 uur en is te zien op ESPN 1.

Walter Benítez verdedigt het Eindhovense doel in het Abe Lenstra Stadion. In de verdediging moet Bosz een oplossing vinden voor de linksbackpositie, vanwege de zware knieblessure van Dest. De keuze is gevallen op Maúro Júnior. Jordan Teze is de rechtsback, terwijl het centrum gevormd wordt door André Ramalho en Olivier Boscagli.

Ismael Saibari keert na blessureleed terug in de wedstrijdselectie van de Eindhovenaren, al zit een basisplaats er nog niet in voor de Marokkaans international. Guus Til mag het vanaf het eerste fluitsignaal laten zien op de 10-positie. In zijn rug staan Joey Veerman en Jerdy Schouten.

Voorin heeft Bosz er met de terugkeer van Ricardo Pepi een optie bij. De Amerikaan is hersteld van zijn blessure en zit net als onder meer Lozano op de bank. Spits Luuk de Jong wordt geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en Malik Tillman (links).

PSV kan donderdag al kampioen worden, al zal het hoe dan ook het resultaat van Go Ahead Eagles - Feyenoord van later op de avond moeten afwachten. Als PSV een beter resultaat haalt dan Feyenoord, is het voor de 25ste keer in zijn clubgeschiedenis kampioen van Nederland.

“Ik heb geen last van kampioenskriebels”, vertelde Bosz op de persconferentie. “Dat komt wellicht ook doordat we het niet in eigen hand hebben. Voor mij is het ‘gewoon’ een wedstrijd tegen sc Heerenveen, die wij willen winnen. Ik probeer het te benaderen zoals we dat iedere week gedaan hebben. Dit seizoen heeft aangetoond dat dit een prima manier van werken is.”

Met slechts vier punten achterstand op nummer negen Sparta Rotterdam doet Heerenveen nog volop mee om een plek bij de Conference League-play-offs. Trainer Kees van Wonderen weet echter dat zijn ploeg voor een lastige opgave staat tegen PSV. “Zij hebben meer kwaliteit, maar met teamspirit en vechtlust kun je een hoop compenseren.”

“Het gaat een mooie uitdaging worden tegen de toekomstige kampioen. Wij willen hun feestje nog even uitstellen, maar daarvoor moeten we het beste in onszelf naar boven halen. De play-offs is echt ons doel. Het leeft in de groep. Je merkt aan de manier van trainen dat iedereen nog gefocust is.”

Opstelling sc Heerenveen: n.n.b.

Opstelling PSV:Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Maúro Júnior; Schouten, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Tillman.

