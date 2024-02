‘Hij zou direct een meerwaarde voor Ajax zijn en kan zelfs Oranje nog halen'

Philippe Sandler zou een meerwaarde voor Ajax zijn, zo denkt zijn voormalig ploeggenoot Jordy Bruijn. De 27-jarige middenvelder annex buitenspeler maakte deze winter de overstap van het Libanese Safa FC naar Heracles Almelo en staat komende zaterdag tegenover zijn oude club NEC.

Bruijn hoeft niet lang na te denken als hij door Voetbal International wordt gevraagd wie hij de beste speler van de Nijmegenaren vindt. “Sandler is by far de belangrijkste speler van dit NEC. Philippe is echt van een ander niveau. Heel goed.”

“In het begin van het seizoen was hij er een paar wedstrijden niet en liep het meteen een stuk minder”, zag ook Bruijn. “Sandler moet vooral fit blijven. De afgelopen weken is dat gelukt en dan zie je hoe goed hij is.”

Bruijn is er zeker van dat zijn ex-ploeggenoot ook een stap omhoog aankan. “Als je ziet hoe sterk en snel hij is en hoe goed hij als verdediger kan dribbelen, dan is hij bijvoorbeeld voor Ajax direct een meerwaarde. Ik weet zeker dat Ajax met hem erbij vanaf minuut één beter gaat voetballen.”

Bruijn, die zelf twaalf jaar in de jeugdopleiding van de Amsterdammers speelde, ziet in Sander zelfs een potentiële speler voor het Nederlands elftal. “Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik denk dat Philippe echt nog het Nederlands elftal kan halen als hij fit blijft en laat zien wat hij nu doet. Als hij het komende half jaar blijft presteren, hoop ik dat hij een mooie stap kan maken.”

Sandler kon de afgelopen weken ook al rekenen op complimenten van verschillende analytici. Zo vond Kenneth Perez hem uitblinken tegen Feyenoord (2-2). "Ik denk dat Feyenoord graag deze Philippe Sandler had willen huren toentertijd", begon de Deense analist zijn lofzang bij Dit was het Weekend. De inmiddels 26-jarige Sandler speelde tussen januari en augustus 2022 ruim een half jaar voor Feyenoord. Een groot succes werd het niet. Sandler kwam door blessureleed tot slechts 51 speelminuten, verdeeld over twee optredens in de speelrondes 32 en 33 in het seizoen 2021/22.

“Ik vind hem zó'n goede verdediger geworden”, vervolgde Perez. “Hij was al talentvol bij Zwolle. In alles vind ik hem een goede verdediger. De rust aan de bal, dat hij begrijpt dat je niet alles voetballend hoeft op te lossen, als Nederlandse verdediger. De Sandler van nu... Hij is fysiek een prachtexemplaar.”

