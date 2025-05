'Hij zit in zijn prime, hij moet gewoon de telefoon pakken en Ronald Koeman bellen'

Volgens Hans Kraay junior moet Steven Bergwijn zich 'niet te groot voelen' en 'zelf even de telefoon pakken en een kop koffie met Ronald Koeman gaan drinken'. Volgens de analist kan de vleugelspeler van Al-Ittihad nog van waarde zijn voor het Nederlands elftal, zegt hij tegen ESPN.

De rechtsbuitenpositie is eigenlijk al een tijdlang de 'probleempositie' van het Nederlands elftal, zo beweert Kraay junior. Spelers als Donyell Malen, Xavi Simons, Jeremie Frimpong en ook Bergwijn kregen er allen de kans in recente interlands.

In de meest recente duels, het tweeluik met Spanje in de kwartfinales van de Nations League, genoot Frimpong de voorkeur. Toch vindt Kraay junior dat Bergwijn gewoon nog waardevol kan zijn voor Oranje, mits hij zich over zijn trots heen zet.

De 27-jarige Amsterdammer botst sinds zijn transfer naar Al-Ittihad al enige tijd met de bondscoach. Afgelopen week zei Koeman bij Goedemorgen Eredivisie dat Bergwijn 'moet wachten tot de volgende bondscoach komt'.

"Ik zou, als ik Bergwijn was, de telefoon pakken en de kou uit de lucht nemen", adviseert Kraay junior nochtans. "Steven zit nog in z'n primetime, kan nog dik zeven jaar mee."

"Hij zal Koeman gehoord hebben. Wil hij zijn eigen carrière op orde houden, dan moet Bergwijn, als de competitie in de zandbak straks is afgelopen, zelf even de telefoon pakken en een kop koffie met Koeman gaan drinken", vervolgt de analist.

"Ik weet honderd procent zeker dat Koeman dan 'ja, is goed' zal antwoorden. Bergwijn moet zich niet te groot voelen voor de eerste stap", besluit hij. De voormalig Ajax-aanvoerder was dit seizoen in 24 duels 12 keer trefzeker en leverde bovendien 7 assists af.