'Hij wordt één van de beste spelers ter wereld en kan net als Messi geschiedenis schrijven'

Lamine Yamal verlengde vorige week zijn contract bij FC Barcelona tot medio 2031, tot vreugde van de meeste fans. De pas zeventienjarige vleugelaanvaller etaleert bijna wekelijks zijn klasse en wordt al regelmatig vergeleken met Lionel Messi. Sportief directeur Deco praat met de BBC uitgebreid over de alom geprezen Yamal.

''Lamine is Lamine. Leo is Leo. Leo was de beste speler in de geschiedenis van deze club, en voor mij de beste speler ooit'', benadrukt Deco als hij de nieuwe en de voormalige ster van Barcelona naast elkaar legt en een vergelijking maakt.

Deco, die als speler vier seizoenen uitkwam voor Barcelona, snapt de hype rondom Yamal wel. ''Je zou haast geld neerleggen om hem in het stadion te zien. Lamine is bijzonder en wilde blijven omdat hij in het project van de club gelooft. Hij verdient dan ook zeker een verbeterd salaris.''

Voor Deco is er geen twijfel dat Yamal de absolute top zal bereiken. ''Hij wordt één van de beste spelers ter wereld. We moeten hem als speler respecteren, maar ook niet vergeten dat hij pas zeventien jaar oud is.''

De Barcelona-directeur komt vervolgens nog eens terug op de vergelijking met Messi. ''Het is niet makkelijk om te vergelijken. Maar qua kwaliteit kan Lamine net als Leo geschiedenis schrijven hier. Maar om geschiedenis te schrijven, heeft hij natuurlijk wel een goed team achter zich nodig.''

Deco benadrukt daarnaast dat de leiding van Barcelona er alles aan doet om Yamal af te schermen van de nieuwsgierige buitenwereld. Zoals de Catalanen dat ook deden toen Messi voor een soort Messi-mania zorgde tijdens zijn beste dagen in Barcelona.

''We proberen hem niet alles te laten doen. Want weet je, soms willen de sponsors, en iedereen, zijn shirt of tijd. Soms hebben we niet alles onder controle, maar mensen zien zijn magie, op en naast het veld. Ze willen allemaal een stukje van hem hebben, en wij moeten hem daarbij helpen'', aldus Deco.