‘Hij wilde heel graag naar Ajax komen, maar Mislintat zocht nooit contact’

Lawrence de Munck en Maarten Vledder geven bij AT5 al jarenlang hun ongezouten meningen over hun club Ajax. De twee mannen, die beter bekendstaan als Kale en Kokkie, zien hun club langzaam maar zeker naar de top drie van de Eredivisie kruipen na een dramatische seizoenstart. Kale en Kokkie bespreken met Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters onder meer de ‘corrupte’ acties van Sven Mislintat bij Ajax.

“Ik denk dat die berichtgeving rondom Mislintat waar is”, begint Kokkie zijn betoog. “Neem bijvoorbeeld Chuba Akpom. Daar is een veel hoger bedrag betaald dan wat eigenlijk voor hem werd gevraagd. Wij hebben daarvan ook dingen op papier gezien, het klopt gewoon niet. Hij (Mislintat, red.) heeft voor Ajax zo 120 miljoen door het putje gespoeld.”

Kale haakt daarna in op zijn collega. “Ajax had op een gegeven moment ook de kans om Isco naar Amsterdam te halen. Ook Nicolás Tagliafico, Hakim Ziyech, Noa Lang en Sergiño Dest hadden we kunnen halen. Je had voor minder geld een heel ander elftal kunnen hebben dan wat er nu staat.”

“Met de zaakwaarnemer van Tagliafico is dus nooit gepraat”, vervolgt Kokkie. “Dan wordt er van allerlei kanten geschreven dat hij te duur was, maar dat is dus helemaal niet waar. De zaakwaarnemer van Tagliafico wilde door zaken uit het verleden niet samenwerken met Mislintat. Toen heeft Mislintat bij het bestuur van Ajax gezegd: ‘Hij is te duur. We moeten doorschakelen.'"

“Die jongen wilde dolgraag terugkeren bij Ajax. Hetzelfde geldt voor Ziyech. Als je hem vandaag belt en zegt dat je hem voor anderhalf jaar wil huren, staat hij morgen in Amsterdam”, zegt Kokkie uiterst overtuigend.

Kale gaat vervolgens verder in op de situatie van Isco. De middenvelder zat vorig jaar zomer zonder club en was volgens Kokkie zelfs bereid om salaris in te leveren om bij Ajax te kunnen voetballen. “Dat heeft hij zwart op wit gezegd. Isco wilde heel graag voor Ajax voetballen. Hedwiges Maduro is uiteindelijk degene die contact heeft gezocht met Isco.” Kokkie kan dat bevestigen. “Wij hebben e-mails gelezen tussen de club en Isco.”

“Hij stuurde video’s waarin hij liet zien dat hij topfit was. Hij wilde echt heel graag bij Ajax aan de gang met jonge gasten. Hieraan kun je gewoon zien dat Mislintat een oplichter is, die alleen maar zichzelf probeert te verrijken en je daardoor als club benadeelt. Maar goed, je bent natuurlijk als club ook gestoord dat je zo'n iemand zomaar je pinpas meegeeft.”

