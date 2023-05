‘Hij staat bijna op nummer één op het lijstje van Arne Slot bij Feyenoord’

Maandag, 1 mei 2023 om 16:50 • Noel Korteweg

Branco van den Boomen staat ‘bijna op nummer één’ op het lijstje van Arne Slot bij Feyenoord. Dat zegt Valentijn Driessen in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. De 27-jarige middenvelder van Toulouse beschikt over een aflopend contract, waardoor de Rotterdammers hem in de zomer ‘gratis’ zouden kunnen overnemen. Er zijn echter meer kapers op de kust, zo onthult Mike Verweij.

Van den Boomen komt uit de jeugdopleiding van Ajax en belandde via FC Eindhoven, sc Heerenveen, Willem II en De Graafschap in de zomer van 2020 bij Toulouse. Daar maakt de middenvelder dit seizoen samen met onder anderen Stijn Spierings, Thijs Dallinga en Zakaria Aboukhlal indruk. “Er is heel veel belangstelling voor Van den Boomen”, begint Verweij. “Hij speelde in de jeugdopleiding van Ajax en was daar onderdeel van een hele goede lichting. Hij kwam er alleen niet doorheen en heeft toen voor zijn eigen pad gekozen.”

Toulouse won afgelopen zaterdag, met Van den Boomen in de basis, nog de Coupe de France dankzij een 1-5 overwinning op FC Nantes. “Wat hij bij Toulouse doet is ontzettend knap. Van de week ging het gerucht dat hij heel nadrukkelijk in de belangstelling stond van Royal Antwerp. Dat heb ik gecheckt bij z’n zaakwaarnemers. Hij staat daar op een lijst, maar er is inmiddels heel veel belangstelling, ook door zijn contractsituatie”, gaat Verweij verder. “Het is natuurlijk een heel aantrekkelijke speler op dit moment.”

Driessen weet te melden dat Van den Boomen nadrukkelijk in de belangstelling staat van Feyenoord. De middenvelder zou de opvolger moeten worden van Orkun Kökçü, van wie de kans ontzettend groot is dat hij de Rotterdammers deze zomer voor een recordbedrag gaat verlaten. “Volgens mij staat hij bovenaan het lijstje bij Feyenoord en is er al een gesprek geweest. Wat ik er van begrepen heb, staat hij bijna op nummer één op het lijstje van Slot”, aldus de chef voetbal. Verweij verwacht dat de concurrentie hevig wordt voor de naderende landskampioen. “Er is veel meer belangstelling dan alleen Antwerp. Ik denk dat een Nederlandse topclub inmiddels al een gepasseerd station is en dat hij verder gaat kijken.”