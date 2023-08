‘Hij speelt nu, maar dit wordt nooit een basisspeler op die plek bij Ajax’

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 21:18 • Laatste update: 21:26

Kees Kwakman denkt dat het snel afgelopen zal zijn met Anass Salah-Eddine op de linksbackpositie bij Ajax. De analist van ESPN zag de vleugelverdediger in de eerste helft van de Eredivisie-wedstrijd tegen Heracles Almelo door het ijs zakken. "Dit wordt nooit de linksback van Ajax", verzekert Kwakman in De Eretribune.

"Salah-Eddine zit er niet echt lekker in. Dit is natuurlijk helemaal...", zegt Kwakman bij beelden van de linksback die in de achttiende minuut de bal zomaar in de voeten schoof bij Heracles-spits Jizz Hornkamp. Ajax kwam weg bij dat moment, maar in blessuretijd kostte een nieuwe ongelukkige actie van Salah-Eddine een tegendoelpunt. De linksback wilde een voorzet wegruimen, maar deed dat zwak en schoot tegen ploeggenoot Jorrel Hato op. Daardoor kon Mario Engels de verrassende 0-1 intikken.

"Salah-Eddine is vorig jaar ook niet voor niets verhuurd aan FC Twente", zegt Kwakman. "Daar deed hij het op het middenveld wel aardig een paar keer, maar dit wordt denk ik nooit de linksback bij Ajax." Mario Been vraagt zich af waarom Owen Wijndal niet speelt. "Wat heeft Wijndal gedaan?", vraagt Been. "Die hebben ze voor tien miljoen euro gekocht en die zie je nooit meer op een veld staan."

Jakov Medic bracht Ajax vlak voor rust terug met een fantastisch afstandsschot in de kruising. "Dit is hoe je wil schieten", zegt Marciano Vink. "Iedereen zou zo willen schieten. Ajax had het echt nodig, want het was niet best. Medic valt me echt niet tegen. Hij dribbelt in en probeert het met passes. Hij toont zeker geen angst om te voetballen en verdedigend komt hij niet in de problemen."