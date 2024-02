'Hij moet echt stoppen met huilen man. Kijk die krokodillentranen, wegwezen!’

Khalid Boulahrouz heeft zich kapot geërgerd aan de invalbeurt van Bebé namens Kaapverdië tegen Zuid-Afrika. De linksbuiten, die een verleden bij Manchester United heeft, was in de ogen van Boulahrouz veel te zelfzuchtig. Het Kaapverdië met de geboren Rotterdammers Laros en Deroy Duarte, Garry Rodrigues en Jamiro Monteiro trok in een beslissende strafschoppenserie uiteindelijk aan het kortste eind.

De uitschakeling van Kaapverdië zorgde begrijpelijkerwijs voor veel verdriet bij de spelers. Direct na het laatste fluitsignaal begon Khalid Boulahrouz bij Ziggo Sport aan zijn analyse, terwijl te zien was hoe Bebé door enkele ploeggenoten moest worden getroost.

Khalid Boulahrouz heeft zich kapot geërgerd aan invaller Bebé: ‘die speelt zijn eigen wedstrijd!’ ??#ZiggoSport #AfrikaCup #CPVRSA pic.twitter.com/oGtthSRYH5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 3, 2024

“Hij moet echt stoppen met huilen man”, reageerde Boulahrouz fel. “Kijk naar die krokodillentranen, wegwezen man! In zo’n belangrijke wedstrijd legt hij zo’n optreden op de mat.”

“Ik heb echt genoten van Kaapverdië. Van die keeper tot aan de spits: iedereen deed zijn best”, deelde de analist vervolgens een compliment uit aan de Blauwe Haaien. “Als je dan ziet hoeveel energie ze in de wedstrijd leggen. Alles klopte bij balbezit en balverlies. Kaapverdië heeft misschien één goede kans weggeven aan het begin van de verlenging. Ze slaagden er alleen zelf niet in om de trekker over te halen.”

De ploeg van bondscoach Bubista had tegen Zuid-Afrika het betere van het spel en kwam maar liefst tot 25 doelpogingen, echter werd er slechts 2 keer daadwerkelijk op doel geschoten. Om de wedstrijd in reguliere speeltijd te beslissen werd Bebé in de 72ste minuut bij een 0-0 stand binnen de lijnen gebracht voor de geboren Rotterdammer Rodrigues.

Zijn invalbeurt kon Boulahrouz alleen niet bekoren. “Uitgerekend een van de meest ervaren spelers komt in de slotfase het veld in. Het is logisch dat de bondscoach van Kaapverdië dan denkt: op dit moment hebben we zijn inbreng nodig, hij gaat ons verder helpen. Maar hij gaat gewoon zijn eigen wedstrijd spelen…”,zei de oud-prof over Bebé.

“ Zo’n jongen moet echt wegwezen. Hoe hij invalt... Nee, sorry. Dan heb ik niet zo heel veel met je als je na de wedstrijd gaat huilen. In mijn ogen heeft hij er niet alles aan gedaan om te winnen. Dan moet je niet gaan huilen, maar je excuses aanbieden aan je ploeggenoten.”

Bebé was uiteindelijk een van de vier Kaapverdianen die een strafschop miste, waardoor Zuid-Afrika zich verzekerde van een plek in de halve finales van de Afrika Cup.

