‘Hij is verreweg de belangrijkste speler bij PSV op dit moment. In alles’

Zondag, 17 september 2023 om 11:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:47

Mario Been geniet wekelijks van de optredens van Joey Veerman in het shirt van PSV. De analist denkt zelfs dat de middenvelder niet zou misstaan in het huidige Nederlands elftal. Been is met name te spreken over de aanvallende intenties van Veerman, zaterdagavond een van de uitblinkers in het elftal van trainer Peter Bosz tijdens de eclatante 4-0 overwinning op NEC.

"Elke keer als ik naar Veerman kijk, zie ik dingen die ik bij weinig middenvelders in het Nederlandse voetbal zie", opent Been zondag zijn lofzang op de PSV'er in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Ja, bij Frenkie de Jong, maar die speelt bij Barcelona. Maar die jongen is voor mij verreweg de belangrijkste speler bij PSV op dit moment. In alles." Been verlegt de aandacht vervolgens richting het Nederlands elftal, waarvoor Veerman inmiddels twee keer uitkwam.

"De discussie is vaak in het Nederlandse voetbal: moet Reijnders naast Frenkie de Jong, of moet die ernaast? Maar Veerman zou daar ook naast kunnen tegen B-landen. Als je denkt dat je meer de bal hebt dan de tegenstander. Veerman kan kort spelen, maar ook iemand over veertig meter wegsteken. Dat is een extra kwaliteit", aldus de voormalig coach van onder meer Feyenoord.

Oranje

De 24-jarige Veerman staat momenteel op 27 minuten in het shirt van Oranje. Bondscoach Ronald Koeman liet hem in juni 13 minuten meedoen tegen Italië in de strijd om de derde plaats in de Nations League. Eerder deze maand volgden 14 minuten in de met 3-0 gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland. In de meest recente interland, de zwaarbevochten 1-2 overwinning tegen Ierland, bleef Veerman de gehele wedstrijd op de bank zitten.