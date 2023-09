‘Hij is met veel tromgeroffel gehaald door Ajax, maar valt behoorlijk tegen’

Vrijdag, 15 september 2023 om 12:13 • Mart Oude Nijeweeme

Johan Inan is nog niet overtuigd van de kwaliteiten van Georges Mikautadze. De aanvaller kwam deze zomer voor 16 miljoen euro over van FC Metz, maar maakte tijdens zijn eerste optreden tegen Fortuna Sittard een ongelukkige indruk. Inan vermoedt dat de Georgiër zijn basisplaats zomaar kwijt kan raken tegen FC Twente zondag.

Mikautadze mocht het bij zijn debuut voor Ajax meteen vanaf de eerste minuut laten zien tegen Fortuna, maar wist in Sittard amper te imponeren. "Mikautadze is met veel tromgeroffel binnengehaald en heeft veel geld gekost, maar die vond ik behoorlijk tegenvallen" stelt Inan in de AD Voetbalpodcast. "Wat doet Steijn met hem? Laat hij hem staan of kiest hij voor iemand anders? Hij zou ook voor Akpom kunnen kiezen."

De clubwatcher van het Algemeen Dagblad ziet momenteel maar vijf zekerheidjes in de basisopstelling. "Gorter, Sutalo, Hato, Bergwijn en Berghuis zijn zeker van hun plek, maar tegen Fortuna kon je wel zien dat ze bij Ajax de balans op het middenveld nog niet hebben gevonden. Dat Steijn zoveel te kiezen heeft kan ook een valkuil zijn. Belangrijk is wel dat Ajax weer kan beschikken over Steven Bergwijn. Ook Steven Berghuis keert terug van een schorsing."

Volgens Inan is het vooral zaak dat Ajax aan 'damage control' gaat doen. "Zoals Ajax er nu voor staat, met een puzzel die nog gelegd moet worden, moeten ze voorkomen dat ze straks tien punten achterstaan op PSV en een valse start hebben beleefd in de Europa League. Het is voor Steijn te hopen dat hij die wedstrijd in Enschede weet te winnen. Dan verdrijft hij zijn woorden over Mislintat naar de achtergrond. Anders zal iedereen daar op voortborduren."

Stevig gesprek

Tot slot is Inan van mening dat Steijn en Mislintat om de tafel moeten. "Mislintat is na de transferperiode tien dagen op vakantie geweest. Die heeft zich de hele zomer het snot voor de ogen gewerkt. Het lijkt me handig dat een van beide het initiatief neemt om met elkaar om de tafel te gaan. Wat is er gebeurd, waarom heb je dat gezegd en hoe kunnen we dit zo goed mogelijk lijmen? Als Steijn of Mislintat dat initiatief niet neemt, mag ik hopen dat er van hogeraf wordt ingegrepen."