‘Hij is maar op één ding uit, en dat is Van der Sar eruit werken bij Ajax’

Vrijdag, 28 april 2023 om 19:18 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:23

Mike Verweij heeft zo zijn bedenkingen bij het functioneren van Maurits Hendriks bij Ajax. De clubwatcher van De Telegraaf denkt dat de Chief Sports Officer serieus bezig is met het naar buiten werken van algemeen directeur Edwin van der Sar. Het lijkt onrustig te zijn binnen Ajax na het recente vertrek van technisch manager Gerry Hamstra en hoofd opleidingen Saïd Ouaali. Daarnaast hebben assistent-coach Michael Reiziger, hoofd scouting Henk Veldmate en techniektrainer Gerald Vanenburg hun vertrek reeds aangekondigd.

"Van der Sar en Klaas-Jan Huntelaar hebben Ajax-DNA. Zouden dat dan de volgende namen kunnen zijn die we in het zwart in jouw overzicht kunnen laten zien?", vraagt presentator Pim Sedee van de Kick-Off-podcast aan Verweij. "De manier waarop Maurits Hendriks zich profileert... Ja, je hoort steeds meer dat hij maar op één ding uit is. En dat is Van der Sar eruit en zelf op die positie gaan zitten. Omdat hij na NOC*NSF ook Ajax achter zijn naam wil hebben", denkt Verweij te weten. Hendriks werkte in het verleden als technisch directeur en chef de mission bij de sportkoepel.

"Iedereen heeft heel erg het gevoel dat hij op de positie van algemeen directeur aast", voegt Verweij daaraan toe. "Ik heb Van der Sar daar zelf niet over gesproken. Maar de mensen die je binnen Ajax spreekt hoor je steeds vaker roepen dat Van der Sar zegt dat hij helemaal alleen staat. En dat is natuurlijk wel tekenend." Van der Sar heeft overigens nog niet naar buiten gebracht dat hij Ajax op korte termijn zal verlaten als algemeen directeur, een functie die hij sinds november 2016 uitoefent.

Derksen

Johan Derksen was onlangs in Vandaag Inside niet mild voor de vorig jaar aangestelde Hendriks. "Het is lachwekkend, die man is een storende factor", aldus Derksen. "Het is een official uit het Olympisch comité, een regelaar die helemaal niets met voetbal heeft en ook geen netwerk heeft in de voetbalwereld. In de voetbalwereld hebben ze ook helemaal niets met hem, daar vinden ze hem een hockeybal. Dat werkt niet, zo'n man. Maar dan is er weer een kennis van hem in de roterie en zo worden die mensen binnengehaald."