‘Hij is kanshebber voor de grootste miskoop uit de geschiedenis van United’

Zondag, 5 november 2023 om 11:42 • Bart DHanis

De media in Engeland zijn daags na de late 0-1 overwinning van Manchester United op Fulham niet mild voor Erik ten Hag en zijn manschappen. Met name Antony, die voor honderd miljoen euro werd overgenomen van Ajax, moest het bekopen in de ochtendkranten.

Vorig weekend ging United kansloos met 0-3 onderuit in de Manchester Derby. Midweeks kregen the Mancunians de volgende klap te verwerken, daar de club door Newcastle United werd uitgeschakeld in de Carabao Cup. Ook die wedstrijd werd met 0-3 verloren.

Tegen Fulham kwam United al snel op voorsprong door een doelpunt van Scott McTominay. In de aanloop naar de treffer stond Harry Maguire echter buitenspel, dus werd het doelpunt van de Schot afgekeurd.

Maguire en McTominay mochten vertrekken afgelopen zomer, maar blonken volgens Daily Mail uit op Craven Cottage. “Ten Hag moet opgelucht zijn dat ze zijn gebleven. Dankzij hen kan hij weer naar adem happen”, luidt het oordeel.

Volgens Manchester Evening News kan de minimale overwinning op Fulham het seizoen doen kantelen voor de in Haaksbergen geboren manager. “United sloot een nare periode af met een broodnodige overwinning. Dit moet het keerpunt zijn voor de club.”

Antony

Het lokale medium was verder zeer kritisch op Antony. De Braziliaanse aanvaller maakte nul doelpunten en gaf nul assists in elf duels dit seizoen. Zijn vervanger, Facundo Pellistri, was verantwoordelijk voor een assist bij het winnende doelpunt van Bruno Fernandes.

“Antony was zijn gebruikelijke frivole zelf en United-fans waren hoorbaar ontevreden toen hij om zijn rechterbeen heen draaide om een voorzet met links te geven. Met een investering van honderd miljoen euro is Antony een groeiende kanshebber voor de grootste miskoop van de club ooit.”

Volgens de krant moet Ten Hag zijn ‘favorietje’ Antony dan ook niet meer opstellen ten faveure van Pellistri. “Ten Hag wil spelen met betrouwbare, consistente spelers die rendement hebben. Als hij zijn eigen spel wil spelen, moet hij zijn favoriete Antony vervangen voor Pellistri."

The Guardian was eveneens kritisch op de recordverkoop van Ajax. “Een aankoop van honderd miljoen euro die niet eens twintig miljoen euro waard is.” Ook United-icoon Rio Ferdinand was na afloop niet te spreken over Antony. “Ik weet niet hoe lang hij nog heeft, maar je kan de frustratie van de fans ruiken en horen. Hij levert gewoon te weinig voor een aanvaller”, zei Ferdinand tegenover TNT Sports.