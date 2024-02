‘Hij is daar het mannetje, maar in het Nederlands elftal laat hij het niet zien’

Xavi Simons was afgelopen weekend maar weer eens de gevierde man bij RB Leipzig. Met wederom een geweldig doelpunt, ditmaal tegen Borussia Mönchengladbach (2-0 winst), maakt hij grote indruk in Duitsland. Maar in het Nederlands elftal is Simons nog allesbehalve overtuigend, concludeert de tafel bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN.

Simons was tegen die Fohlen in minuut 14 goed voor het eerste doelpunt van de wedstrijd. De jongeling nam de bal op technisch puntgave wijze aan op zijn dijbeen en haalde in een vloeiende beweging met een volley hard uit: goal.

Met die actie oogstte hij veel lof in de voetbalmediawereld. "Hij was van de week echt heel, heel erg goed", begint Kraay junior. "Wat een geweldige dribbel heeft hij." “Niet normaal”, haakt presentatrice Fresia Cousiño Arias in.

“Hij neemt hem aan op zijn dijbeen en hij heeft zó een versnelling in zijn dribbels”, vervolgt Kraay junior. “Hij is echt een hele grote meneer bij Leizpig.” Maar de Xavi Simons van Leipzig is niet de Xavi Simons van het Nederlands elftal, ziet de analyticus. “Het lijkt alsof hij in het Nederlands elftal er een beetje met de handrem op speelt.”

“Ik weet niet of het de handrem is”, reageert tafelgenoot en PEC Zwolle-aanvoerder Bram van Polen. “Maar hij laat nog niet zien bij het Nederlands elftal wat hij wel bij zijn clubs laat zien. Dat zal ook wel een stukje vertrouwen zijn. Hij is bij zijn clubs natuurlijk overal wel een beetje het mannetje.”

Mario Been, tevens aangeschoven, heeft er alle vertrouwen in dat Simons van grote waarde zal zijn voor bondscoach Ronald Koeman met het oog op het EK in Duitsland later dit jaar. “Ik denk wel dat als hij nu naar het Nederlands elftal komt, met de bagage in de Duitse competitie en op het hoogste niveau, dat hij wat meer gaat laten zien.”

Na afloop van de wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach (2-0) likte ook Frank de Boer, de dienstdoende analist van Viaplay zijn vingers af bij het doelpunt. “Een wereldgoal”, zei hij. “Zó snel handelen, en zoveel techniek en kracht in zijn benen dat hij in één beweging uit kan halen… Dat is verschrikkelijk moeilijk.”

Simons kwam in elf interlands tot 721 speelminuten in het Nederlands elftal. Daarin is het gretige toptalent nog altijd nadrukkelijk op zoek naar zijn eerste doelpunt. Ook een assist wist de creatieveling in het Oranje-shirt nog niet te leveren.

