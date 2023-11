'Hij heeft nog geluk, want een andere speler had daar zijn been gebroken’

Kenneth Perez heeft met verbazing gereageerd op de rode kaart van Mees Hilgers in het duel van FC Twente met PSV (0-3). De mandekker vloerde Hirving Lozano met een pittige overtreding en kon na een VAR-ingreep na 25 minuten spelen inrukken. "Ai, ai, ai. Mees Hilgers, denk even na man!", foetert Perez bij Dit was het Weekend.

De analyticus zag de beelden van de rode kaart met lede ogen aan. “Ai, ai, ai”, kermt de analyticus met een pijnlijke grimas uit. “Hij wordt steeds lelijker, hè”, vindt Jan Joost van Gangelen. Karim El Ahmadi is het met zijn tafelgenoten eens. “Dit is echt donkerrood”, is de analyticus stellig.

Perez verbaast zich enorm over de overtreding. “Je kan als Mees Hilgers zijnde toch wel het oriëntatievermogen hebben om te denken: ik ben tweeënhalve minuut te laat, ik hou mijn voet even laag bij de grond want deze ga ik never nooit halen.”

Bij de Deense analyticus, die de beelden nog maar eens te zien krijgt, stijgt het ongeloof steeds verder. "Ai, ai, ai... Mees Hilgers, man, denk even na!"

Volgens El Ahmadi heeft Hilgers geluk gehad met de opponent die hij naar de grond werkte. "Hij heeft ook nog geluk dat het Lozano is", betoogt de oud-Feyenoorder.

"Want Lozano is het gewend om dit soort tackles te ontwijken. Ik denk dat als het een andere speler is, dat hij gewoon echt zijn been had gebroken.

Als El Ahmadi de situatie analyseert, heerst ook bij hem verbazing over de roekeloze sliding. "Normaal bij een slechte aanname heb je weinig tijd om te corrigeren. Maar Hilgers had echt nog tijd om na te denken over wat hij ging doen. En dan nóg maak je zo'n tackle."