Higler en VAR krijgen de volle laag: had 4-2 van NAC Breda wel mogen tellen?

Op X is veel commotie ontstaan over de vierde goal van NAC Breda in het play-off-duel met Excelsior (6-2). De Brabanders tilden de marge een kwartier voor tijd naar twee, maar zonder controverse ging dat niet.

Aan de 4-2 van Martin Koscelnik ging een verre inworp van Jan Van den Bergh vooraf. De centrale verdediger, die erom bekend staat ver te kunnen gooien, slingerde het leer een kwartier voor tijd voor het doel van Stijn van Gassel.

NAC komt op een 5??-2?? voorsprong nadat Excelsior met 9?? man verder moet ??#nacexc — ESPN NL (@ESPNnl) May 28, 2024

Excelsior kreeg de bal niet weg en moest toezien hoe het van richting veranderde schot van Koscelnik over Van Gassel in het doel belandde. Op X bestaat vooral verontwaardiging over de inworp van Van den Bergh.

De verdediger lijkt met zijn rechtervoet namelijk in het veld te staan, zo is de constatering van velen. Ook zijn er beelden waarop te zien is dat de hak van de Belg weldegelijk de zijlijn raakt.

De reglementen van de KNVB zeggen het volgende: 'Op het moment van inwerpen geldt voor de inwerper dat hij zich met een gedeelte van elke voet op of achter de zijlijn bevindt op de grond.'

Ook is er een shot te zien waarop het lijkt alsof Van den Bergh zijn linkervoet niet op de grond heeft staan. Onder meer Willem Vissers van de Volkskrant windt zich op. "Van den Bergh kan geweldig ingooien, maar hij staat bij zijn inworp een voet in het veld", constateert hij op X. "Mag allemaal, bij een doelpunt. Zo selectief, die VAR."

Het shot waarop Van den Bergh zijn voet van de grond heeft.

Ook Simon Zijlemans laat zich uit over de kwestie. "Die VAR van vandaag heeft zoiets van, ingooi binnen de lijnen is prima, hij kwam zo lekker ver? Ik dacht eerst dat ie naar de stip wandelde om een penalty te nemen. Gooit ie toch ineens die bal de zestien in."

Van den Bergh kan geweldig ingooien, maar hij staat bij zijn inworp een voet in het veld. Mag allemaal, bij een doelpunt. Zo selectief, die VAR. #nacexc — Willem Vissers (@vkwillemvissers) May 28, 2024

Die VAR van vandaag heeft zoiets van, ingooi binnen de lijnen is prima, hij kwam zo lekker ver? ?? #nacexc — Simon Zijlemans (@SimonZijlemans) May 28, 2024

