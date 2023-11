Hieraan besteedt Harry Kane € 11.500 per dag (!) sinds zijn komst naar Bayern

Donderdag, 9 november 2023 om 17:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:57

Harry Kane is op sportief gebied weergaloos begonnen in Duitsland, maar zijn huizenjacht in en rond München verloopt minder succesvol. De dertigjarige topschutter van Bayern München woont al sinds de dag dat hij Tottenham Hotspur achter zich liet in een peperduur vijfsterrenhotel. Kosten: minimaal 11.500 euro per dag (!), aldus The Sun.

Kane is als een komeet uit de startblokken geschoten bij Bayern. Na zijn eerste tien competitiewedstrijden staat de centrumspits al op vijftien doelpunten. Daarmee is Kane de best presterende nieuweling in de Bundesliga aller tijden.

Sinds Kane op 12 augustus arriveerde, woont de Engelsman in het luxueuze Vier Jahreszeiten Kempinski, een van de duurste hotels van München. Het ligt in het centrum van de Zuid-Duitse stad en op ongeveer twintig minuten rijden van de Allianz Arena, de thuishaven van Bayern.

Een impressie van een van de meest luxe kamers in het Vier Jahreszeiten Kempinski.

De suite van Kane bevindt zich in de historische vleugel van het hotel en beschikt over een aparte woonkamer. Er zouden twee badkamers zijn. De kamers bevatten onder meer Carrara-marmer, zijden gordijnen, designmeubilair, zes televisies en tal van andere ultramoderne faciliteiten.

Ondertussen zoekt Kane naar een eigen woning. Over zijn huizenjacht vertelde een bron aan The Sun: "Harry is een familieman, dus het vinden van een plek om bij zijn vrouw en kinderen te zijn moet duidelijk een prioriteit zijn."

"Maar het is duidelijk dat hij zijn gedachten op zijn spel heeft kunnen concentreren, omdat hij een ongelooflijke start van zijn periode bij Bayern kent. Als zijn huizenjacht half zo goed verloopt als zijn veldspel, zal hij eindigen met een paleis. Niet dat dit hotel armoedig is..."

