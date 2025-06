Hier kijk je zaterdagavond gratis naar Mamelodi Sundowns - Borussia Dortmund op het WK voor clubs

Een overzicht waar je het duel tussen Mamelodi Sundowns en Borussia Dortmund op het WK voor clubs kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws.

Na de eerste speelronde gaat het Zuid-Afrikaanse Mamelodi Sundowns aan de leiding in Groep F na een nipte 1-0 overwinning op Ulsan HD, terwijl groepsfavoriet Borussia Dortmund de koppositie wil overnemen na een teleurstellend 0-0 gelijkspel tegen Fluminense in hun openingswedstrijd op het WK voor clubs.

Sundowns, dat zich kwalificeerde via de tweede plaats op de vierjaarlijkse CAF-ranking, heeft eindelijk een overwinning op het WK voor clubs weten te boeken nadat hun enige eerdere deelname aan het toernooi in 2016 eindigde in twee nederlagen. Voor de recordkampioen van Zuid-Afrika is de zege op Ulsan een fijne opsteker, want ze vingen het internationale toernooi aan na een nederlaag in de finale van de 2024/25 CAF Champions League.

Ze nemen het nu op tegen de grootste naam in de groep, Borussia Dortmund, dat misschien wat van hun angstfactor heeft verloren nadat ze met een beetje geluk met 0-0 gelijkspeelden tegen Fluminense. In dat doelpuntloze duel noteerden ze hun laagste expected goals in een wedstrijd (0,24) sinds ze slechts 0,23 haalden tegen Sporting Portugal in september 2021.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

De belangrijke wedstrijd op het WK voor clubs is te zien bij DAZN.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

FIFA Club World Cup Stand Pos. Team P W G V F A +/- Pts Vorm 1 Mamelodi Sundowns FC SFC 1 1 0 0 1 0 +1 3 W 2 Borussia Dortmund BVB 1 0 1 0 0 0 0 1 G 3 Fluminense FLU 1 0 1 0 0 0 0 1 G 4 Ulsan HD FC ULS 1 0 0 1 0 1 -1 0 V Kwalificatie voor volgende fase

