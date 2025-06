Een overzicht waar je het duel tussen Manchester City en Wydad Casablanca kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws.

Op woensdag 18 juni 2025 speelt Manchester City zijn eerste wedstrijd op het WK voor clubs tegen Wydad Casablanca in Philadelphia. Onder leiding van manager Pep Guardiola, met kersverse aanwinst Tijjani Reijnders en grote namen als Erling Haaland en Rodri, hopen the Citizens de internationale prijs te winnen. De Engelse topclub geldt als favoriet in Groep G, waarin ook Juventus en Al-Ain zich bevinden.Bij tegenstander Wyad Casablanca spelen drie spelers met een Eredivisie-verleden: de 38-jarige Nordin Amrabat, Mohamed Rayhi en Bart Meijers.De aftrap is om 00:00 uur lokale tijd (18:00 uur Nederlandse tijd) in het Lincoln Financial Field Stadium. De wedstrijd is gratis live te volgen via DAZN

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

De belangrijke wedstrijd op het WK voor clubs is te zien bij DAZN.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Lincoln Financial Field

Team nieuws & selecties

Recente vorm

Onderlinge wedstrijden

Stand

