Een overzicht waar je het duel tussen Flamengo en Chelsea op het WK voor clubs kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws.

Flamengo speelt vrijdagavond (20:00 uur Nederlandse tijd) tegen Chelsea de tweede groepswedstrijd op het WK voor clubs. De Brazilianen won de eerste groepswedstrijd met 2‑0 van Espérance de Tunis en doet het uitstekend in eigen land, met een eerste plek in de Série A en slechts vier tegendoelpunten in elf wedstrijden. Coach van de Brazilianen is voormalig Chelsea-speler Filipe Luís.

Uitzending Flamengo - Chelsea: TV zender en online live stream s

The Blues wonnen hun eerste groepswedstrijd ook overtuigend met 2‑0 tegen Los Angeles FC. Het team van Enzo Maresca is een van de favorieten om door te gaan in de groep.Voor beide ploegen staat er wat op het spel. Nadat zowel Flamengo als Chelsea de openingswedstrijd won, kan met een overwinning bij deze wedstrijd een plek in de achtste finale verzekerd worden.geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

De belangrijke wedstrijd op het WK voor clubs is te zien bij DAZN.

Aanvangstijdstip Flamengo - Chelsea

Info FIFA Club World Cup - Grp. D

FIFA Club World Cup - Grp. D 20 jun 2025, 20:00

Lincoln Financial Field

Team nieuws & selecties

Flamengo FLA Wissels Chelsea CHE FLA FLA CHE CHE

Recente vorm

Onderlinge wedstrijden

Stand

FIFA Club World Cup Stand Pos. Team P W G V F A +/- Pts Vorm 1 Flamengo FLA 1 1 0 0 2 0 +2 3 W 2 Chelsea CHE 1 1 0 0 2 0 +2 3 W 3 Los Angeles FC LAF 1 0 0 1 0 2 -2 0 V 4 Esperance ESP 1 0 0 1 0 2 -2 0 V Kwalificatie voor volgende fase

