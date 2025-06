Een overzicht waar je het duel tussen Boca Juniors en Benfica kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws.

Op dinsdag 17 juni 2025 ontmoeten Boca Juniors en Benfica elkaar in hun openingswedstrijd van Groep C van het vernieuwde WK voor Clubs, dat plaatsvindt in de Verenigde Staten. De aftrap is om 18:00 uur lokale tijd (00:00 uur Nederlandse tijd) in het Hard Rock Stadium in Miami. Beide clubs kwalificeerden zich via hun positie in de continentale ranglijsten, aangezien ze niet de afgelopen edities van de Copa Libertadores of de Champions League wonnen .

Boca Juniors wordt geleid door Miguel Ángel Russo, die zijn derde termijn als hoofdtrainer van de club vervult. De Argentijnse ploeg rekent op de steun van hun fanatieke aanhang, die onlangs nog opvielen door luidkeels te zingen in Universal Studios Florida. Bij Boca Juniors zijn de bekendste spelers spits Edinson Cavani, middenvelder Ander Herrera en verdediger Marcos Rojo.

Benfica, onder leiding van Bruno Lage, eindigde dit seizoen tweede in de Liga Portugal. De ploeg heeft zich versterkt met nieuwe aanwinsten zoals Bruma en Manu Silva, die de aanval en het middenveld moeten versterken. Met spelers als Nicolás Otamendi en Vangelis Pavlidis in de gelederen, wordt er verwacht dat Benfica gemakkelijk door de groepsfase heen komt, waar ook nog Bayern München en Auckland City zich in bevinden.

De belangrijke wedstrijd op het WK voor clubs is te zien bij DAZN.

Hard Rock Stadium

FIFA Club World Cup Stand Pos. Team P W G V F A +/- Pts Vorm 1 Bayern Munchen FCB 1 1 0 0 10 0 +10 3 W 2 Benfica BEN 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Boca Juniors BOC 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Auckland City FC AKL 1 0 0 1 0 10 -10 0 V Kwalificatie voor volgende fase

