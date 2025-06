Hier kijk je vannacht gratis naar Bayern München - Boca Juniors op het WK voor clubs

Een overzicht waar je het duel tussen Bayern München en Boca Juniors op het WK voor clubs kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws.

Na geschiedenis te hebben geschreven tijdens de eerste speelronde van het WK voor clubs door Auckland City met 10-0 te verslaan, neemt Bayern München het komende nacht op tegen Boca Juniors, dat wil stunten na een 2-2 gelijkspel tegen Benfica.

Bayern München had geen enkel probleem met amateurploeg Auckland City, dat met 10-0 over de knie werd gelegd. Het mag geen verrassing heten dat dit de grootste overwinning op het WK voor clubs in de geschiedenis van het toernooi is. Met een overwinning op Boca zetten ze een grote stap richting het winnen van Groep C.

Boca Juniors, dat pas voor de tweede keer deelneemt aan het het WK voor clubs na hun nederlaag tegen AC Milan in de finale van 2007, maakte dit keer een sterke start in hun eerste wedstrijd. Een 2-2 gelijkspel tegen Benfica liet echter een bittere nasmaak achter, omdat de Argentijnen een 2-0 voorsprong verspeelden en in de slotfase twee keer rood kreeg.

De spelers van Boca Juniors moeten vooral Jamal Musiala in de gaten houden. De smaakmaker van Bayern was tegen Auckland als invaller goed voor een hattrick binnen zeventien minuten tijd.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

Uitzending Bayern Munchen - Boca Juniors: TV zender en online live stream s

De belangrijke wedstrijd op het WK voor clubs is te zien bij DAZN.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Aanvangstijdstip Bayern Munchen - Boca Juniors

Info FIFA Club World Cup - Grp. C

FIFA Club World Cup - Grp. C 21 jun 2025, 03:00

Hard Rock Stadium

Team nieuws & selecties

Bayern Munchen FCB Opstellingen Boca Juniors BOC FCB FCB BOC BOC

Bayern Munchen FCB Wissels Boca Juniors BOC FCB FCB BOC BOC

Bayern Munchen FCB Blessures en Schorsingen Boca Juniors BOC FCB FCB BOC BOC

Recente vorm

Onderlinge wedstrijden

Bayern Munchen FCB Head to Head (laatste wedstrijd) Boca Juniors BOC 1 Winnen 0 Gelijk 0 Wint Bayern Munchen FCB 1 0 Boca Juniors BOC Doelpunten 1 0

Stand

FIFA Club World Cup Stand Pos. Team P W G V F A +/- Pts Vorm 1 Benfica BEN 2 1 1 0 5 2 +3 4 W G 2 Bayern Munchen FCB 1 1 0 0 10 0 +10 3 W 3 Boca Juniors BOC 1 0 1 0 2 2 0 1 G 4 Auckland City FC AKL 2 0 0 2 0 13 -13 0 V V Kwalificatie voor volgende fase

Handige links