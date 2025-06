Een overzicht waar je het duel tussen Al-Ain en Juventus kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws.

Op donderdag 19 juni 2025 ontmoeten Al-Ain en Juventus elkaar in hun openingswedstrijd van Groep G van het vernieuwde WK voor Clubs, dat plaatsvindt in de Verenigde Staten. De aftrap is om 21:00 uur lokale tijd (03:00 uur Nederlandse tijd) in het Audi Field Stadium in Washington. Beide clubs kwalificeerden zich via hun positie in de continentale ranglijsten, aangezien ze niet de afgelopen edities van de Copa Libertadores of de Champions League wonnen.Bij Juventus kan trainer Igor Tudor beschikken over onder meer Oranje-international Teun Koopmeiners en voormalig Ajacied Francisco Conceição. Rui Patrício, 108-voudig international van Portugal, is de meest bekende naam in de selectie van Al-Ain.Aangezien Juve op volle oorlogssterkte is afgereisd naar de Verenigde Staten wordt er verwacht dat de Italianen de groepsfase weten door te komen. Manchester City en Wydad Casablanca zijn de andere twee ploegen in deze poule.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

De belangrijke wedstrijd op het WK voor clubs is te zien bij DAZN.

